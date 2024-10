Empresas brasileiras apoiadas pela ApexBrasil batem recorde na SIAL Paris 2024

O Brasil fechou sua participação no Salon International de l’Alimentation – SIAL Paris 2024 (Salão Internacional da Alimentação) com um recorde de US$ 3,25 bilhões de negócios imediatos e futuros. A marca supera o valor de todas as edições desde o início da presença da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos ( ApexBrasil ) na feira, considerada uma das maiores e mais importantes do setor de alimentos e bebidas da Europa. A expectativa inicial para esta edição era de cerca de US$ 2,5 bilhões, mas o valor alcançado foi além do esperado.

“Passar a marca de US$ 3,2 bilhões de negócios é motivo de muito orgulho para o Brasil e nos mostra que estamos no caminho certo. O Brasil está de volta no cenário mundial. Os produtos brasileiros do agronegócio e do setor de alimentos e bebidas têm grande qualidade e estão conquistando mais e mais mercados. A Apex levou quase 200 empresas para SIAL Paris que ficaram frente a frente com compradores estrangeiros de várias partes do mundo. Este resultado é fruto de um imenso trabalho”, destacou o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, que inaugurou o pavilhão Brasil no dia 20 de outubro e percorreu os oito pavilhões brasileiros distribuídos no Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, nos arredores de Paris.

A participação brasileira no evento teve também recorde de 192 empresas coordenadas pela ApexBrasil , sendo 87 apoiadas diretamente pela Agência, 9 Comerciais Exportadoras ou “Trading Companies” – que representaram 50 pequenos negócios via Brasil Trade Lounge ( BTL ) –, além de outras 46 empresas participantes via projetos setoriais realizados em parceria com a Associação Brasileira de Proteína Animal ( ABPA ) e com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC ). A cada ano, o Brasil vem superando a marca de negócios alcançada na SIAL Paris . No primeiro, em 2006, a participação brasileira gerou negócios da ordem de US$ 505 milhões. Na última edição, em 2022, este número ultrapassou US$ 1,9 bilhão.

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, com chefs brasileiros na ação para promover o Brasil por meio da gastronomia.

(Divulgação ApexBrasil – SIAL Paris 2024)

Empreendedores de pequenos e médios negócios ganham espaço para exportar

A participação brasileira contou com a presença de vários empreendedores de pequeno e médio porte . “A SIAL Paris é uma vitrine impressionante para produtores agroindustriais, empreendedores, cooperativas apresentarem ao mundo o melhor da nossa sociobiodiversidade e abrirem novos mercados internacionais. A Apex tem atuado para valorizar pequenos produtores e, a partir das possibilidades gastronômicas que o Brasil tem, mostrar a autenticidade, diversidade e sustentabilidade dos produtos brasileiros”, destacou o gerente de Agronegócio da ApexBrasil, Laudemir Muller, que esteve presente na feira.

A startup e foodtech Cuíca é um exemplo de empreendedorismo feminino presente pela primeira vez nesta feira. Ela apresentou a potenciais compradores internacionais um leite vegetal rico em vitamina E, selênio, magnésio, potássio, elaborado à base de castanha do Acre. “A Apex nos ajudou desde o primeiro dia e fez com que a gente conseguisse chegar até aqui”, afirmou a co-fundadora da Cuíca, Bianca Oglouyan. Ela imaginou inicialmente ter contato apenas com empresas da Europa e se surpreendeu com contatos de compradores da Ásia, Oriente Médio e África interessados em importar seu produto. Assim como ela, outros empresários puderam mostrar seus produtos no evento e contribuíram para os resultados positivos da participação brasileira.

Plataforma Buy Brazil

Durante o evento, o presidente Jorge Viana lançou a plataforma Buy Brazil que oferece um diretório online de exportadores, facilitando o acesso de compradores internacionais a produtos de empresas brasileiras. Esta solução inovadora conecta compradores internacionais a exportadores brasileiros, dá visibilidade produtos nacionais no mercado externo e torna a busca dos importadores mais fácil, ágil, eficiente e segura. “Em um primeiro momento, estão sendo aceitas empresas do setor de alimentos e bebidas que já participaram ou participam de ações da ApexBrasil. Futuramente, a plataforma também deve ser aberta para empresas de outros setores cadastrarem seus produtos”, explica Juarez Leal, do Núcleo de Plataformas Digitais da ApexBrasil, que também participou do lançamento.

Culinária brasileira abrindo portas para exportações

Além da exposição nos pavilhões, na SIAL Paris a ApexBrasil mostrou um pouco dos sabores de várias regiões do Brasil com ativações gastronômicas, apresentação de produtos, degustações e ‘cooking shows’ que encantaram os visitantes da feira, entre eles Coco Eiffel, proprietária do restaurante Café de l’ Homme e neta de Gustave Eiffel, engenheiro responsável por uma das torres mais famosas e fotografadas do mundo. Durante a feira, três ‘cooking shows’ com as chefs brasileiras Bel Coelho, Luisa Kreitchmann e Marina Stroh atraíram o público para conhecer produtos como: tapioca, pé-de-moleque, tucupi, sagu e, claro, o famoso café brasileiro.