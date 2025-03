Empresas brasileiras ampliam adoção de escritórios flexíveis em 2025

Em 2025, as empresas brasileiras intensificam a adoção de modelos de trabalho híbridos, refletindo uma tendência global de flexibilização dos ambientes corporativos. Dados da consultoria JLL indicam que 86% das empresas no país já implementaram o modelo híbrido, superando a média global.

Nikolas Matarangas, CEO da Be In, destaca que a flexibilidade dos espaços de trabalho é essencial para atender às necessidades das empresas modernas. O WaaS oferece soluções completas e adaptáveis, permitindo que as organizações criem seus ambientes de acordo com as demandas específicas, promovendo eficiência e redução de custos.

“Uma segunda onda de flexibilidade no trabalho vai além do coworking tradicional. Agora, as empresas buscam espaços que atendam às suas necessidades específicas, indo muito além de quatro paredes, uma cadeira e uma mesa”, afirma.

Tendências internacionais apontam para a criação de espaços flexíveis e multifuncionais. Ambientes que podem ser facilmente reconfigurados para diferentes usos, como áreas colaborativas que se transformam em salas de reuniões privadas, estão ganhando destaque. No Brasil, essa abordagem tem sido adotada para otimizar o uso do espaço e fomentar a inovação.

A sustentabilidade também se tornou uma prioridade nos projetos de escritórios. Empresas estão investindo em materiais reciclados, eficiência energética e integração de elementos naturais, como jardins verticais, para criar ambientes saudáveis e ecologicamente responsáveis. Essa prática não só reforça o compromisso ambiental, mas também melhora o bem-estar dos colaboradores.

A integração tecnológica é outra tendência marcante, com um avanço significativo no uso de Inteligência Artificial (IA). Escritórios modernos estão incorporando IA para automação de processos administrativos, gestão de recursos e até personalização dos ambientes de trabalho. Sistemas inteligentes podem monitorar padrões de uso dos espaços e sugerir otimizações, enquanto assistentes virtuais auxiliam na rotina dos colaboradores.

“A transformação dos espaços de trabalho vai além da infraestrutura – trata-se de criar ambientes que impulsionam inovação, colaboração e bem-estar. Nossa missão é oferecer soluções que acompanhem essa evolução e atendam às necessidades dinâmicas das empresas”, finaliza Matarangas.