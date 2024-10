Empresários do Grande ABC participam da Feira do Empreendedor 2024

Com expectativa de receber 120 mil visitantes, o Sebrae-SP realiza a partir de 11 de outubro mais uma edição da Feira do Empreendedor. Este ano, a região do Grande ABC será representada por 24 empreendedores que terão seus espaços de exposição nas áreas de tecnologia, serviços de franchising, energia solar, recrutamento e seleção, serviços, consultoria contábil, assessoria de marketing, entre outros.

Além disso, o Sebrae vai disponibilizar gratuitamente ônibus para que visitantes saiam dos municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo Campo, São Caetano. A projeção é que mais de sete mil pessoas da região devam visitar a feira.

O gerente regional do Sebrae-SP Vinicius Agostinho da Nóbrega destaca a Feira do Empreendedor como o grande momento do Sebrae-SP no ano. “As pessoas aprendem de maneira lúdica o que tem de mais novo no mundo do empreendedorismo e ao mesmo tempo fazem negócios e aumentam suas conexões. O Grande ABC pela pujança e proximidade tem grande representatividade no evento”, avalia.

De acordo com levantamento realizado pelo Sebrae-SP, baseado em dados da Receita Federal, na região do Grande ABC, existem 341.800 empresas ativas até setembro de 2024. Deste total, 184.105 são Microempresário Individual (MEI); 109.194 são Microempresa (ME); 24.388 são Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 24.113 demais empreendimentos.

Na composição setorial de negócios o quadro mostra que a área de serviços predomina com 203.534 de estabelecimento; 87.842 são do comércio; 31.560 na indústria, 18.392 na construção civil e 472 na agropecuária.

“Os números citados mostram o tamanho e a diversidade da economia do Grande ABC. Na região existem grandes indústrias, empresas de serviços especializados, centros logísticos impulsionados pela privilegiada localização e um varejo que abastece quase 3 milhões de pessoas. O Sebrae, entre outros objetivos, busca estimular, capacitar e principalmente conectar esses negócios em encadeamentos produtivos”, ressalta Vinícius.

Pessoas participantes do Grande ABC em 2023

São Bernardo do Campo 2297 Santo André 1912 Diadema 1245 Mauá 656 São Caetano do Sul 534 Ribeirão Pires 218 Rio Grande da Serra 51 6913

Oportunidade de Negócios

Na última edição, a Feira do Empreendedor reuniu mais de 530 expositores, 116,4 mil visitantes durante os quatro dias de realização, e gerou mais de R$ 400 milhões em negócios gerados entre expositores e visitantes.

A Feira do Empreendedor-2024 estará dividida em seis eixos temáticos: inovação e tecnologia, comece seu negócio, comportamento empreendedor, gerencie seu dinheiro, marketing e vendas e impacto social e ambiental.

Além disso existem stands de espaço do Sebrae, que são divididos em Sabores do Campo, Sebrae Delas, Conecta, Arena Conexões, Arena de Serviços Financeiros, Arena de Negócios Sustentáveis, Arena de Marketing, Vendas e Negócios Digitais e a Loja do Futuro.

Para visitação a entrada é gratuita e o público interessado em participar do evento deve se inscrever por meio do Link

Carbono neutro

A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.

SERVIÇO

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h.

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Inscrições: https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/

Entrada gratuita

Como chegar

Os traslados gratuitos de vans estarão disponíveis em duas estações do metrô ao SP Expo, das 9h30 às 21h30.

Estação Santos-Imigrantes (linha verde)

Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet

Estação São Judas (linha azul)

Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)