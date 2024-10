Empresários da região do Grande ABC mostram potencial em mais uma edição da FE24

André Ribeiro Marques participou pelo segundo ano consecutivo do evento. Sua empresa, a AM Integradora de Negócios, especializada em franchising, ocupou dois stands para mostrar ao público seis marcas de franquias: uma de Alagoas, duas do Mato Grosso, uma do Paraná, uma em Santo André e outra em São Bernardo, no Grande ABC Paulista.

Além disso, no primeiro dia da Feira do Empreendedor-2024, Marques realizou na Arena do Conhecimento a palestra “Conceitos chaves do modelo de negócio de franchising” e autografou o seu livro “Conhecendo Franchising – o Que Você Precisa Saber Incialmente sobre o Mundo das Franquias”. Ele destaca que está muito satisfeito com a quantidade de contatos e a qualidade dos leads e do público. Tanto é que muitos dos nossos expositores aqui já reservaram os stands para 2025. Isso deixa a gente entusiasmado com tudo que o Sebrae-SP tem feito em prol do empreendedorismo e em prol do fomento de negócios para todos nós que estamos nesse ramo”, pontua o empresário.

Marques fez parte dos 24 empreendedores que este ano representaram o potencial do empreendedorismo na região do Grande ABC, nas diversas áreas expostas: tecnologia, franchising, energia solar, recrutamento e seleção, serviços, consultoria contábil, assessoria de marketing, games, entre outros.

O Sebrae-SP também disponibilizou gratuitamente ônibus para que empresários visitantes saíssem dos municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo Campo, São Caetano, com projeção de mais de sete mil pessoas da região no evento.

“Minha empresa tem cinco meses. Eu conheci o Sebrae-SP faz pouco tempo, mas já estou tendo a oportunidade de estar na Feira do Empreendedor e na semana que vem participo do Empretec. Minhas expectativas na Feira são de encontrar gente como eu que está querendo começar um novo negócio”. Débora Martinez – Encantare Consultoria.

Proprietária da Agência Uai Tour, Marta dos Santos Freitas, saiu para Expo-SP com a missão que levou mais de 40 empresários saindo de Santo André. Achava que o espaço seria pequeno e ficou espantada ao chegar e ver o tamanho e a diversidade da feira. Focou a sua experiência na área em que atua, no turismo. Visitou stands de cidades pequenas do estado de São Paulo e se interessou pelas festas populares realizadas nos locais. “Agora vou fazer uma visita técnica a esses locais”, planeja.

Oportunidade de Negócios

De acordo com levantamento realizado pelo Sebrae-SP, baseado em dados da Receita Federal, na região do Grande ABC, existem 341.939 empresas ativas até setembro de 2024. Deste total, 184.105 são Microempresário Individual (MEI); 109.317 são Microempresa (ME); 24.390 são Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 24.126 demais empreendimentos.

“A gente está bem feliz aqui com o espaço, com a estrutura, com a organização do Sebrae também, com toda atenção da equipe. Foi tudo muito rápido, tudo feito com excelência. Então agora é conversar com todos os clientes possíveis aqui.” Marcelo Wagner – Founders Club

Na composição setorial de negócios o quadro mostra que a área de serviços predomina com 203.535 de estabelecimento; 87.842 são do comércio; 31.560 na indústria, 18.392 na construção civil e 472 na agropecuária.

A Feira do Empreendedor 2024 foi dividida em seis eixos temáticos: inovação e tecnologia, comece seu negócio, comportamento empreendedor, gerencie seu dinheiro, marketing e vendas e impacto social e ambiental.

Na área de serviços, Danilo durante Aguiar veio pela primeira vez de Mauá, para apresentar a empresa Reluz Contábil. Ele relata que está participando para oferecer outras partes de trabalho de auditoria, valuation e venda de certificado digital. “O nosso foco não é apenas vender contabilidade e sim ajudar o empreendedor, desde o que está iniciando, até o que já está bem consolidado no mercado a aumentar ainda mais o negócio dele”, explica.

“É nossa primeira vez participando da Feira do Empreendedor. Estamos muito ansiosos e honrados de estar aqui nesse grande evento. Quero parabenizar pela organização, pela logística, muito bem-organizada”. Josélia Castro – Jags Sol Energia Solar.

“A Feira do Empreendedor 2024 teve como objetivo conectar pessoas e empresários com o que tem de mais novo em relação a empreendedorismo, inovação e gestão. Aqui as pessoas se divertem e ao mesmo tempo fazer negócios, o grande objetivo do Sebrae”, diz o gerente regional do Sebrae-SP Vinicius Agostinho da Nóbrega.

“A feira está sendo muito importante para que a gente fortaleça a nossa marca, com o branding que o Sebrae-SP nos proporciona”. Marcelo Mourão – ATR Essências

Carbono neutro

A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.

“É a nossa primeira vez aqui na feira do Sebrae-SP. A gente está com ótimas expectativas, já tivemos bons contatos. E a nossa ideia é expandir os nossos serviços por meio do marketing, que não é só de produto, mas da marca empregadora, para transformar a experiência das pessoas”. Maia Brito – Maia & Brito Agência de Marketing

Palestra na Feira do Empreendedor 2024 mostra sinergia de games com educação

Apresentação foi realizada na Arena Crie Games por cliente do escritório do Sebrae-SP no Grande ABC

Diogo Moura Kavazuro, fundador da Gubi Educação, encontrou na sua trajetória, marcada por diferentes experiências profissionais e uma crise pessoal, o caminho para ajudar jovens a se prepararem para o mercado de trabalho. Ele relatou essa experiência na palestra “Desenvolvimento de Jogos e Educação “, realizada na Arena Crie Games, no primeiro dia da Feira do Empreendedor 2024.

Aos 16 anos, Diogo entrou no curso de mecatrônica no Senai. Depois de se formou em educação física, seguiu para a área de publicidade e propaganda, cursou pós-graduação em marketing e atuou por quatro anos em uma grande indústria, onde ele enfrentou um burnout.

Foi a partir dessa crise, aos 32 anos, que Diogo despertou para sua vocação: Aí que veio a minha virada”, conta. Por seis meses, Kavazuro teve apoio de uma orientadora de carreira para direcionamentos. Assim, ele descobriu o potencial para a área de comportamento humano com foco no empreendedorismo – atuando principalmente com jovens. Ao perceber que seu propósito era ajudá-los a decidir por qual caminho seguir profissionalmente, Diogo fundou a Gubi Educação – uma startup que desenvolve jogos educativos baseados em estudos da psicologia para preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho.

O “Game Discovery” tem um ano e meio de vida e ajuda a identificar o perfil comportamental e emocional dos estudantes. Por meio de avatares que representam diferentes profissões, como engenheiros, cientistas e jornalistas, os alunos são estimulados a explorar suas habilidades e interesses. “O estudante conhece um pouco da rotina de cada profissão e começa a identificar competências que ele pode desenvolver”, explica o empreendedor. Ao final do jogo, um relatório é gerado, tanto para o aluno quanto para as instituições de ensino, oferecendo um panorama de aptidões. “O jogo não dá uma sentença. Se o perfil indica engenharia, por exemplo, e o estudante quer seguir artes, ele precisa se questionar. É um convite à reflexão, alerta” .

O sucesso do jogo se deve à sua abordagem inovadora. Com o apoio de desenvolvedores, pedagogos e a pós doutora em psicologia, Sandra Rizzolo Benevento Bertelli, o conteúdo foi alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que garante aos estudantes receber orientação de acordo com o currículo escolar brasileiro.

Diogo também destaca a importância das parcerias para o sucesso da empreitada, no qual a Gubi construiu um vínculo forte com o Sebrae-SP, Centro Paula Souza, Progresso RH e o Programa Aliança Educacional, com o Senai e Sesi. A empresa existe há quatro anos, o mesmo tempo que o empreendedor participa do ABC Valley, uma comunidade de startups da região do ABC da qual o Sebrae-SP é parceiro. O grupo apoia diversas verticais, levando tecnologia, empreendedorismo, universidades, indústrias, estudantes e startups, dentro de um ecossistema forte. “Fui aprender ali. Fiz parcerias com grandes redes que me abriram grandes portas. Fiz parte do primeiro programa de aceleração do Sebrae de games, que é o Crie Games. O Sebrae-SP me levou para a Paraíba para ficar quatro dias lá com stand dentro do maior evento de inovação do estado, que é o Neon”, detalha. Diogo também participou do Empretec, no ano passado.

O consultor de Negócios do Sebrae-SP da região do Grande ABC, Fabio Costa de Souza, comemora o sucesso de Diogo. “A Gubi é muito especial, porque o Diogo simboliza toda essa persistência, essa resiliência que tem que ter. Ele participa ativamente dos eventos e de todas as ações que precisam para se desenvolver. Então, ele está se posicionando de uma maneira muito feliz. E assim provou que tecnologia e educação realmente podem moldar o presente, para a gente ter um futuro melhor”, finaliza.

O Game Discovery está presente em 13 escolas e atende cerca de quatro mil alunos. Kavazuro também presta consultoria a empresas e até prefeituras interessadas em contratar ou capacitar jovens para o mercado de trabalho.