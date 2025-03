Empresário receberá título de cidadão ribeirão-pirense por contribuição ao desenvolvimento econômico da cidade

No próximo dia 28 de março (sexta-feira), às 19h, em celebração aos 71 anos de Emancipação Político-Administrativa da Estância Turística de Ribeirão Pires, a Câmara Municipal realizará sessão solene de entrega do título do cidadão ribeirão-pirense a representantes de diversos setores que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, entre eles o empresário Marcio Grazino, 47 anos, fundador e CEO da Maximu’s Embalagens Especiais. A homenagem foi proposta pelo vereador Matheus Brizotto Luciano (PL).

Nascido em Santo André, Grazino chegou a Ribeirão Pires em 2006, atraído pelo potencial da cidade para expandir seus negócios e contribuir com o desenvolvimento local. A empresa, especializada no desenvolvimento de embalagens para proteção, acolchoamento e movimentação de produtos, atendendo setores estratégicos como automotivo, hospitalar e eletrônico, se instalou no município em 2007. Hoje, a Maximu’s Embalagens Especiais emprega 50 funcionários e estás prestes a inaugurar suas obras de ampliação, criando novas oportunidades de trabalho.

No projeto de decreto legislativo apresentado ao Legislativo pelo vereador, ele ressalta que “o espírito empreendedor de Marcio Grazino trouxe benefícios significativos para o município, especialmente no setor de desenvolvimento econômico. Sua atuação demonstra como o empreendedorismo pode transformar realidades, gerar empregos e fomentar a oportunidade”.

“Receber o título de cidadão ribeirão-pirense é uma honra imensa para mim. Ribeirão Pires não é apenas o lugar onde construí minha trajetória profissional, mas também a cidade que me acolheu e onde tenho orgulho de contribuir para o seu desenvolvimento”, fala Grazino. “Essa homenagem reforça ainda mais o meu compromisso com o crescimento sustentável da região e com iniciativas que gerem impacto positivo ao município. Agradeço ao vereador Matheus Brizotto Luciano pela honraria, à Câmara Municipal, aos colaboradores da Maximu’s e a todos que fizeram e continuam fazendo parte dessa jornada comigo”, conclui.