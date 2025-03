Empresário morre em acidente com moto aquática

Na noite desta segunda-feira, 3 de março, o empresário Rildemar Júnior, de 30 anos, perdeu a vida em um trágico acidente envolvendo uma moto aquática na cidade de Itapema, localizada no Litoral Norte de Santa Catarina. Ele era amplamente reconhecido por ter fornecido uma lancha para a gravação do clipe da canção “Descer pra BC”, interpretada pela dupla sertaneja Breno e Matheus, em novembro do ano anterior.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada por volta das 21h, após receber relatos sobre um homem que havia colidido com uma onda e se encontrava na água. Ao chegarem ao local do incidente, os socorristas foram informados de que populares haviam conseguido resgatar a vítima.

Infelizmente, ao serem encontrados pelos bombeiros, Rildemar apresentava sinais de parada cardiorrespiratória. Um socorrista do SAMU que estava fora de serviço prontamente iniciou os primeiros socorros. A equipe do Corpo de Bombeiros então assumiu a situação e implementou medidas de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo o uso de um desfibrilador externo automático.

Ambulâncias do SAMU de Itapema e da unidade Alfa do SAMU de Balneário Camboriú foram rapidamente acionadas para prestar suporte médico adicional. Apesar dos esforços incessantes da equipe médica por mais de uma hora para reanimar o empresário, a morte foi confirmada pelo médico do SAMU no local.

Rildemar Júnior tinha se aventurado no setor náutico desde 2017, focando principalmente no aluguel e na venda de lanchas. Sua notoriedade cresceu consideravelmente após alugar uma embarcação para a famosa gravação do clipe musical “Descer pra BC”.