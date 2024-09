Empresário é sequestrado após carona por app e tem prejuízo de R$ 550 mil

Um empresário foi vítima de sequestro após combinar uma carona para levar um homem até o interior de São Paulo e teve prejuízo avaliado em R$ 550 mil.

A vítima é natural do Rio Grande do Sul e havia ido para Tocantins a negócios no dia 28 de agosto. Na volta, o empresário passou por Santos, no litoral de São Paulo, para dar carona a um homem, que havia sido previamente combinada por meio de um popular aplicativo que oferta caronas. As informações são da Polícia Civil de São Paulo.

Empresário, que teve os dados pessoais preservados, faria o transporte do homem de Santos até Registro, no interior paulista. Quando chegaram na cidade, o homem anunciou o sequestro e levou a vítima para um cativeiro na Rua Dois, no bairro Arapongal, em Registro, onde pelo menos outros três criminosos o aguardavam.

As investigações tiveram início após a família do empresário acionar a polícia por perderem contato com ele. Familiares registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil do Rio Grande do Sul no sábado (31). Por meio da geolocalização do celular da vítima, os investigadores identificaram que ele estava em São Paulo e acionaram as forças de segurança paulistas, que iniciaram a investigação para resgatar o empresário.

Vítima foi mantida em cativeiro por pelo menos três dias e sofreu prejuízo financeiro de ao menos meio milhão de reais. Os criminosos conseguiram transferir cerca de R$ 300 mil de contas bancárias do empresário e roubaram a caminhonete dele, avaliada em R$ 250 mil. Ainda segundo a polícia, o homem teve outros bens roubados, como roupas, o celular e o notebook.

O empresário foi encontrado amarrado a uma lavanderia no interior de uma casa no domingo (1º). Três suspeitos de envolvimento no sequestro foram presos – dois homens e uma mulher. Durante o resgate, houve troca de tiros, um criminoso foi baleado e segue internado no Hospital Regional de Registro. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Um quarto suspeito, já identificado, segue foragido.

O caso foi registrado como sequestro, resistência à prisão, tráfico de drogas e associação criminosa. De acordo com a PCSP, na casa em que o empresário foi mantido refém foram apreendidas drogas, anotações de contabilidade do tráfico, celulares e um carro usado no crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo para identificar e prender todos os participantes do sequestro. Os três presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado e o menor de idade foi internado. Eles não tiveram as identidades reveladas. Não foi informado sobre o estado de saúde do empresário, nem se ele já voltou para o Rio Grande do Sul.

O UOL entrou em contato com a empresa que oferece caronas por aplicativo e aguarda retorno.