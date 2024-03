Empresário é preso suspeito de fornecer medicamentos sem autorização em SP

Um empresário, de 51 anos, foi preso nesta quarta-feira (20), em São Paulo, suspeito de atuar como fornecedor de medicamentos controlados sem autorização. Um farmacêutico, de 44 anos, também foi detido em flagrante na ação.

As prisões foram feitas pela equipe da Divisão de Investigações sobre Infrações contra a Saúde Pública (DPPC), que desencadeou a Operação Sale of Medicine, para cumprir mandados de busca e apreensão em São Paulo.

Os policiais foram em três endereços nas zonas leste e norte da capital. Em dois deles, que funcionavam como depósitos, encontraram uma grande quantidade de medicamentos sem autorização para venda. Na casa do indiciado, a polícia apreendeu mais de R$ 1 milhão.

Durante o cumprimento da ordem judicial, um motoqueiro foi a um dos endereços fazer a entrega de 90 caixas de um remédio controlado. Ele indicou o responsável pela contratação do serviço. Os policiais foram ao local e descobriram que era um farmacêutico que desviava os produtos para vender para o empresário.

O empresário foi identificado durante as investigações que tiveram início em setembro do ano passado, a partir da prisão de outra farmacêutica, que comercializava substâncias psicotrópicas, retinóicas, anabolizantes e anorexígenas sem autorização.

Com a apreensão do celular dela na época, a Polícia Civil pediu à Justiça a quebra do sigilo telefônico. A partir da extração dos dados, os investigadores identificaram o empresário que atuava como possível fornecedor dos medicamentos.

O empresário e o farmacêutico presos hoje foram encaminhadas à sede da DPPC onde serão indiciados por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e receptação.