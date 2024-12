Empresário é morto por funcionário após demissão em confraternização

No último sábado, dia 21, um evento de confraternização em Cláudio, no Centro-Oeste de Minas Gerais, culminou em tragédia após um desentendimento que resultou na morte do empresário Kerli Fabrício, de 37 anos. O autor do crime, Eliandro Bastos, de 36 anos, era funcionário da empresa Metal Polo Aramados e Montagem.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o conflito teve início quando Eliandro foi informado por Kerli sobre sua dispensa da empresa. A decisão foi motivada pela avaliação de que o funcionário era considerado “muito caro” para a organização. Eliandro, que era o colaborador mais antigo da companhia, reagiu com indignação à notícia.

O incidente ocorreu nas dependências da empresa, especificamente na portaria social. Em um momento de tensão, Eliandro quebrou uma garrafa de vinho que havia recebido como presente do patrão. Kerli reagiu à atitude do funcionário, exigindo que ele limpasse a sujeira e fechando o portão, o que impediu Eliandro de deixar o local.

Durante a discussão que se seguiu, Kerli teria mencionado que aquele seria o último evento de Eliandro como parte da equipe. Essa afirmação gerou ainda mais revolta no funcionário, que acabou pegando uma faca e desferindo três golpes contra o empresário.

Kerli foi rapidamente socorrido e levado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

A faca utilizada no ataque foi apreendida pelas autoridades. Após cometer o crime, Eliandro fugiu do local, mas posteriormente entrou em contato com seu irmão e manifestou a intenção de se entregar à polícia. Ele foi detido pela PM no endereço indicado.

A Polícia Civil classificou o caso como homicídio qualificado por motivo fútil e confirmou que Eliandro permanece preso enquanto as investigações prosseguem. As autoridades estão ouvindo testemunhas presentes durante a confraternização para esclarecer todos os detalhes relacionados ao trágico incidente.

O corpo de Kerli foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para a realização dos exames necessários.

As investigações estão sob responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Cláudio.