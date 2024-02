Empresário é executado à queima-roupa em restaurante no Pará

O empresário José Leandro de Azevedo foi assassinado com pelo menos sete tiros em Jacundá (PA), em um restaurante. O autor do crime ainda não foi identificado.

Empresário foi atingido por pelo menos seis disparos à queima-roupa. José Leandro de Azevedo foi executado a tiros em um restaurante em Jacundá, no Pará.

Gravação do ataque mostra homem com capacete de moto se aproximando, sacando um revólver e disparando seis vezes contra José Leandro, que não viu o autor do crime se aproximar. Segundo o Bom Dia Pará, ele morreu no local.

José Leandro era casado com ex-vereadora e secretária da cidade. O empresário era casado com a ex-vereadora e atual secretária de Políticas para Mulher de Jacundá, Marta Costa.

Em nota, a Polícia Civil do Pará escreveu que “equipes da delegacia de Jacundá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de José Leandro de Azevedo”.