Empresário desaparece misteriosamente no Rio de Janeiro

O empresário Alex Nascimento, que é proprietário da construtora ALL Engenharia, encontra-se desaparecido desde a última segunda-feira, 27. A última vez que foi visto foi ao deixar uma obra no Aeroporto do Galeão, localizado na Ilha do Governador – RJ. Desde então, sua família tem buscado incansavelmente informações sobre seu paradeiro.

Conforme relatos dos familiares, Alex saiu do aeroporto em uma corrida de moto por aplicativo com destino ao Shopping Via Brasil, em Irajá. Essa informação foi confirmada quando a esposa do empresário recebeu um e-mail detalhando a corrida. Contudo, o empresário não retornou para sua residência em Miguel Couto, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A situação gerou grande aflição entre os parentes, que afirmam não ter conhecimento de nenhuma razão que possa ter motivado o desaparecimento de Alex.

Maurício Miguel, sócio de Alex no ALL Podcast, confirmou que a família compareceu à 58ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu) para formalizar o registro do desaparecimento.

Atualmente, a família continua à procura de pistas e solicita que qualquer informação pertinente sobre o paradeiro de Alex seja comunicada às autoridades competentes.

A Polícia Civil informou que o caso já foi registrado na 58ª DP (Posse) e será encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). As investigações estão em andamento com o objetivo de localizar o empresário desaparecido.