Empresária do ABC conquista a internet com vídeos sobre a decoração da casa nova

A paixão por fotografia e decoração sempre esteve presente na vida da empresária são-bernardense Bruna Marques Ribeiro. Desde cedo, o olhar apurado e a sensibilidade da jovem revelavam um talento natural para capturar belas imagens e transformar a casa da família em um lar repleto de estilo e memórias únicas.

Hoje – já adulta, casada e mãe dos gêmeos Tiago e Pedro, de apenas 10 meses -, Bruna, que é teóloga de formação e fotógrafa por profissão, encontrou na internet a plataforma ideal para unir suas paixões e compartilhar conhecimento de maneira divertida e democrática.

Como sócia e diretora criativa do e-commerce BJ Mais, sediado em Diadema e especializado em quadros e outros objetos decorativos personalizáveis, ela aproveita a visibilidade do Instagram da loja, que ultrapassa a marca de 640.000 seguidores, para compartilhar dicas práticas e que possam ser facilmente reproduzidas pelo público. Com mais de 80.000 vendas em menos de quatro anos, o projeto não só conquistou o mercado, mas também o coração dos clientes. Mais do que simples compradores, eles têm se tornado amigos da marca, sempre ansiosos pelas novidades e torcendo pelo sucesso do negócio.

Pensando nisso e inspirada pela recente mudança de sua residência para um novo endereço em São Caetano do Sul, Bruna teve a ideia de criar a série Bejota Decora, onde mostra o passo a passo da decoração de cada ambiente. Com linguagem simples e materiais que cabem no bolso, o primeiro episódio, focado na renovação de seu escritório, já conquistou o público, que agora aguarda ansiosamente pelos próximos capítulos quinzenais.

“Ver meu trabalho alcançar proporções que antes pareciam inimagináveis é uma realização imensa. Afinal, é incrível poder impactar tantas pessoas e, de alguma forma, fazer parte dos lares de tantas famílias. Esse sempre foi um dos meus maiores propósitos de vida, então posso dizer que o Bejota Decora é muito mais que a concretização de um sonho! Fico emocionada ao perceber que estou no caminho certo”, conclui a empresária.

Assista ao 1º episódio da série: