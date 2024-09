Empresa pivô de investigação com Deolane patrocina Corinthians e Palmeiras

Patrocinadora do Corinthians e do time feminino do Palmeiras, a empresa Esportes da Sorte está envolvida em uma mega operação que culminou na prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra, nesta quarta-feira (4).

A polícia apreendeu joias e dinheiro do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte. À Globo, o advogado de Darwin afirmou que que o cliente está em viagem à trabalho e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Esportes da Sorte afirmou que está “de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória”.

“O Esportes da Sorte ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais. A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia.”

A empresa é a patrocinadora máster do Corinthians. A casa de apostas acertou com o clube paulista em julho deste ano e pagará R$ 309 milhões por três anos.

O time feminino do Palmeiras também é patrocinado pela empresa. O acordo é de R$ 18,5 milhões por temporada pela camisa do time feminino e para estar nos banners de entrevistas.

A empresa também se interessou em patrocinar o time masculino alviverde. O acordo com o Corinthians, no entanto, fez a Esportes da Sorte desistir da parceria com o Palmeiras.