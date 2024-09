Empresa Hitech Eletric lança três versões de utilitários elétricos destinados a operações urbanas

A Hitech Electric, empresa brasileira do setor de veículos comerciais elétricos, com fábrica na cidade paranaense de Campo Largo, lança a gama NewDelivery, com três versões de utilitários elétricos destinados a operações urbanas. A versão Refrigerated traz baú fechado e refrigerado. A Box também é com baú fechado, mas sem refrigeração. E a Pick-Up tem caçamba aberta. Os novos modelos são mais espaçosos e têm acabamento superior em comparação à linha anterior, produzida pela Hitech, a.coDelivery. Os modelos NewDelivery têm configurações com caçamba e baú de três metros cúbicos, com capacidades de carga que varia conforme a variante. A Box e a Pick-Up podem transportar até 500 quilos, enquanto a Refrigerated tem capacidade de até 400 quilos. Os veículos têm pacotes de baterias de 11,5 kW e 23 kW, que podem oferecer autonomia de 130 quilômetros e 260 quilômetros, respectivamente.