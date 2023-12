Empresa do ABC Paulista recebe prêmio nacional de logística

A Invent Smart Intralogistics Solutions, especializada em automação de processos logísticos, recebeu na última quarta-feira, 13/12, o Prêmio Abralog na categoria Automação e Tecnologia da Informação com o projeto ”Implementação da Família I-Sortex® para Otimização da Separação e Triagem de Volumes”.

“Esse projeto visa superar desafios relacionados à otimização dos processos de separação e triagem de volumes da Invent, com o objetivo de reduzir custos, aumentar a produtividade, melhorar a precisão e promover a sustentabilidade. A solução implementada foi a Família I-Sortex®, escolhida pela eficiência, inteligência artificial e modularidade. A adaptação da estrutura existente e a integração dos sistemas específicos foram parte do processo, com investimentos totais de R$ 3.000.000, e retorno em 18 meses, além de aumento notável na eficiência operacional e redução de custos de mão de obra. A I-Sortex® proporcionou melhorias na qualidade do serviço, flexibilidade operacional, impacto ambiental positivo e vantagem competitiva para os clientes “, afirma o CEO e fundador da Invent Leonardo Araki.

O aumento do faturamento é garantido graças a redução com custos operacionais, aumento da performance principalmente nos processos de separação e expedição de cargas, maior rendimento e produtividade, baixos custos de mão de obra, e a possibilidade de permitir ampliações futuras utilizando o mesmo hardware. Além disso, a linha garante a facilidade das integrações sistêmicas, personalização projeto a projeto e atendimento.

“Reforçando o conceito de automação nas operações, o projeto proporciona uma jornada menor de “caminhada” do operador, processos mais simplificados operacionalmente e ergonomicamente, fazendo assim com que o turnover seja reduzido nas empresas. Isto também proporciona a possibilidade de retenção de colaboradores e maior espaço e tempo para capacitação dos mesmos”, explica Augusto Ghiraldello, Co-fundador e vice-presidente executivo da Invent.