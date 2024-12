Empresa divulga nomes dos mortos em acidente de ônibus em MG

No último domingo (22), a empresa de transporte rodoviário Emtram anunciou a identificação de 39 vítimas fatais envolvidas no trágico acidente que ocorreu na madrugada de sábado (21), na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais.

O governo do estado informou que um total de 41 corpos foi recuperado e levado ao Instituto Médico Legal (IML). Dentre eles, 39 eram ocupantes do ônibus, que se envolveu em uma colisão com um caminhão e um automóvel.

Segundo dados fornecidos pela Emtram, a empresa baiana que opera a linha entre São Paulo e Elísio Medrado, o ônibus transportava 44 passageiros além do motorista. A lista de vítimas foi compilada a partir dos registros de embarque e informações obtidas dos hospitais que atenderam os sobreviventes. O IML de Belo Horizonte segue com o trabalho de identificação dos corpos.

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que um grande bloco de granito se desprendeu da carroceria da carreta e atingiu o ônibus, que seguia em sentido oposto na rodovia. Após o impacto, um incêndio de grandes proporções tomou conta do veículo. O motorista da carreta permanece foragido.

A Emtram declarou que o ônibus tinha revisões em dia e estava equipado com pneus novos, além de contar com um sistema de monitoramento. A empresa ressaltou ainda que enviou equipes para prestar assistência aos sobreviventes e aos familiares das vítimas, oferecendo apoio psicológico e serviços funerários.

“A Emtram se coloca à disposição das autoridades competentes e está colaborando integralmente com as investigações. A Polícia Rodoviária Federal já possui imagens das câmeras de trânsito que poderão auxiliar na elucidação das causas do acidente”, informou a companhia em nota oficial.

Lista das vítimas: