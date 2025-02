Empresa de São Caetano realiza leilão itens diversos com desconto de até 80%

Bicicletas, móveis, eletrodomésticos, brinquedos, instrumentos musicais, peças de veículos, produtos de beleza, e de limpeza poderão ser adquiridos com descontos de até 80% em um pregão online, realizado no site da Hisa Leilões. São mais de 50 lotes, que já estão disponíveis para visita e que poderão receber lances até a próxima terça-feira, 11/02.

O leilão faz parte do projeto Hisa Reversa que vai trazer semanalmente a possibilidade de adquirir itens de logística reversa por um valor bem mais acessível. Entre as marcas de produtos encontrados na disputa vigente estão Electrolux, Kérastase, Samsung, Givenchy, Burigotto, Mor, Philco, Alfameq, Yamaha, entre outras.

“Ao realizarmos leilões de logística reversa proporcionamos mais do que vantagens financeiras. Oferecemos a união complementar entre sustentabilidade, movimentação da economia e o consumo consciente, por meio da reutilização de bens de qualidade”, comenta Tatiana Hisa Sato, CEO e fundadora da Hisa Leilões.

Qualquer pessoa pode participar e dar lances para adquirir os produtos, desde que tenha 18 anos ou mais, esteja cadastrado no site da leiloeira, e concorde com as informações presentes no edital do evento para, na hora da disputa do lote, estar ciente das condições de pagamento e retirada.