Empresa de aviação tem vagas em São Paulo e Guarulhos

A Líder Aviação, maior empresa de aviação executiva da América Latina, está com oportunidades para profissionais nas cidades de São Paulo e Guarulhos. São dez vagas no total, para diferentes funções, com processo seletivo aberto.

Na base da Líder no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, são nove vagas e a seleção é para Analista de Engenharia, Analista de Vendas de Aeronaves, Analista de Treinamento, Assistente de Projetos, Assistente de Coordenação Temporária, Gerente de Gerenciamento de Aeronaves e Gerente de Vendas de Manutenção de Aeronaves. Já na base da empresa no Aeroporto Internacional de Guarulhos, há uma vaga de Estágio em Atendimento Aeroportuário.

Quem tiver interesse em se candidatar deve enviar o currículo, junto com o nome da vaga, para o e-mail [email protected]. Os requisitos exigidos para cada oportunidade e demais informações podem ser conferidos no site ou pelo contato acima.

As vagas da empresa, com exceção das oportunidades de estágio, têm como benefícios assistência médica e odontológica, previdência privada, participação nos lucros da empresa, vale-refeição, vale-transporte e vale-alimentação. Algumas contam ainda com seguro de vida.

Fundada há 66 anos, a Líder Aviação conta com mais de 1,3 mil colaboradores, está presente em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros e dispõe de uma frota de mais de 50 aeronaves, entre aviões e helicópteros. A empresa atua em cinco unidades de negócio: fretamento e gerenciamento de aeronaves, serviços aeroportuários, vendas e aquisições de aeronaves, serviços de manutenção e operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. A Líder também oferece ao mercado os serviços complementares de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.

Além de São Paulo e Guarulhos, a Líder Aviação tem vagas abertas para profissionais em suas bases aéreas e operações localizadas nas cidades de Sorocaba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Fortaleza e Balneário Camboriú. Confira abaixo mais detalhes sobre as oportunidades de carreira oferecidas:

Sorocaba: na base da Líder no Aeroporto de Sorocaba, são 22 vagas para Executivo(a) de Contas, Executivo(a) de Vendas de Projetos de Manutenção, Inspetor(a) de Manutenção de Aeronaves, Técnico(a) Eletromecânico de Aeronaves e Técnico(a) Mecânico(a) de Aeronaves.

Rio de Janeiro: na capital fluminense, são 15 vagas abertas. No Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), as vagas são de Atendente de Pista, Auxiliar de Limpeza de Aeronaves (sendo duas exclusivas para PCD) e Auxiliar de Pista. Já no Aeroporto de Jacarepaguá, a empresa tem vagas de Gerente Comercial, Auxiliar de Apoio Operacional e Auxiliar de Almoxarife. No Aeroporto Santos Dumont, a seleção é para Recepcionista.

Belo Horizonte: na capital mineira, onde fica a sede da Líder Aviação, são 15 oportunidades. A seleção é para Analista de Compras Internacional Júnior, Analista de Gestão Empresarial, Analista de Planejamento de Materiais, Estágio, Auxiliar de Limpeza de Aeronaves (sendo duas exclusivas para PCD), Auxiliar de Pista e Coordenador(a) de Seguros.

Brasília: com operação no Aeroporto de Brasília, a Líder tem duas vagas de Técnico(a) de Manutenção Mecânica de Helicópteros.

Manaus: na capital do Amazonas, há duas vagas na base da Líder no Aeroporto Internacional de Manaus. As oportunidades são de Auxiliar de Pista e de Atendente de Pista.

Fortaleza: na capital cearense, são duas vagas na base da Líder no Aeroporto Internacional Pinto Martins, sendo uma de Auxiliar de Almoxarife e uma de Coordenador(a) de Atendimento de Base.

Balneário Camboriú: no litoral de Santa Catarina, há uma vaga de Técnico(a) de Manutenção Mecânica de Helicópteros.