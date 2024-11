Empresa chinesa compra mineradora Taboca por US$ 340 milhões

A recente aquisição das operações da mineradora Taboca pela estatal chinesa CNT, no valor de US$ 340 milhões, destaca a crescente influência da China no setor de mineração global. Localizada em Presidente Figueiredo, próximo a Manaus, a mina é um importante polo de extração de estanho, com reservas estimadas para durar um século. Além do estanho, a área abriga nióbio e tântalo, elementos essenciais para a tecnologia moderna, utilizados na fabricação de satélites e baterias.

Este movimento estratégico permite à Mineração Taboca acessar novas tecnologias, ampliando sua competitividade e capacidade produtiva. Apesar da mudança no controle acionário, a empresa assegura que seus valores e propósitos permanecem inalterados. A transação também foi comunicada ao Governo do Amazonas, refletindo o potencial econômico significativo da região.

O urânio presente nas terras negociadas é um elemento químico estratégico e sua exploração depende de autorização governamental. Atualmente, não há tecnologia viável para separar o urânio dos rejeitos. A INB (Indústrias Nucleares do Brasil) destaca que a energia do urânio pode ser utilizada apenas para fins pacíficos no país, conforme a Constituição.

Em paralelo, o nióbio continua a ser uma aposta promissora para aplicações futuras, principalmente em baterias elétricas. No Brasil, a CBMM em Araxá lidera sua produção e exploração.

A aquisição da Taboca pela CNT representa uma expansão estratégica significativa no setor de mineração brasileiro, trazendo perspectivas de inovação tecnológica e desenvolvimento econômico. A presença chinesa reforça a importância da Amazônia como um centro vital de recursos naturais essenciais para as indústrias tecnológicas globais. A vigilância quanto à exploração responsável e sustentável desses recursos será fundamental para assegurar benefícios duradouros para o Brasil e suas comunidades locais.