Emprego no Brasil e capacitação tecnológica são temas do 17º episódio do “Me Conta, Brasil”

O mundo do trabalho e as transformações tecnológicas nas profissões são temas do 17º episódio do “Me Conta, Brasil”. Criado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, o videocast, disponível nas redes sociais a partir desta quinta-feira, 18 de julho, destaca a abertura de novos postos formais de trabalho no Brasil. Em 2023, o país bateu o recorde com 100 milhões de pessoas ocupadas, de acordo com dados do IBGE.

Só em 2024, o Brasil já gerou mais de 1 milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada. Entre os grupamentos de atividades econômicas, depois do setor de serviços, com 623 mil contratações, o setor da indústria foi o que mais contratou de janeiro a maio deste ano, com 209 mil novos empregos. O destaque são os subsetores de fabricação de alimentos e de carros.

O bate-papo desta vez trouxe Paula Montagner, subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho, e Luiz Eduardo Leão, gerente de Tecnologias Educacionais do SENAI. Juntos, os profissionais explicaram a importância da capacitação tecnológica nos dias de hoje.

“Nosso trabalho é entender essa transformação tecnológica e digital que vem acontecendo no mundo do trabalho, para conseguir moldar as futuras profissões”, disse Leão, que atua na área de desenvolvimentos de soluções para educação do SENAI.

PERFIL – O perfil das pessoas que mais foram contratadas com carteira assinada em 2024 foi de jovens entre 18 a 24 anos, com ensino médio completo. “Antes, a gente tinha muita gente nessa faixa etária com atraso escolar. Cada vez mais jovens alcançam, na idade certa, a conclusão do ensino médio. Mas você precisa ter experiência de trabalho. Então os dados do Caged vão estar com muita gente jovem trabalhando, porque são as primeiras oportunidades desses jovens de trabalhar com vínculo formal, de criar um acúmulo de conhecimento da experiência de trabalho”, explicou Paula.

A subsecretária comemora o crescimento nos grandes grupamentos de atividades econômicas, em especial na indústria, “O ano de 2024 está com boas perspectivas. Talvez a maior novidade seja que a indústria, nesses primeiros cinco meses, gerou 209 mil novos postos de trabalho. Foi 60% a mais do que tinha gerado no ano passado”, disse.

TECNOLOGIA – Com as constantes mudanças globais no ramo da tecnologia, que incluem o mundo das profissões, um dos assuntos trazidos na conversa foi a necessidade de aperfeiçoamento de quem já possui uma profissão. “A transformação tecnológica não vai desaparecer com os empregos. Os empregos vão se transformar”, ressaltou Leão. “As habilidades que você adquiriu vão ser importantes para a sua formação, mas você vai ter que adquirir mais habilidades”, explicou.

Os convidados trouxeram exemplos de transformações que ocorreram e que estão presentes nas mais diversas áreas, como o uso da Inteligência Artificial. “A gente acredita que o Brasil tem capacidade de formar desenvolvedores de algoritmos, não só receber o que vem de fora. Queremos formar pessoas com alto nível de especialização para que possam fazer o melhor uso dessa Inteligência Artificial”, completou o profissional do SENAI.

Um dos exemplos destacados por Paula foi na área da agricultura. “Hoje em dia, você tem tudo padronizado. A agricultura hoje usa muita tecnologia digital para testar o estado de amadurecimento dos frutos, sementes, se o agrotóxico está poluindo o solo, se está faltando água. A gente tem muito apoio para aumentar a produtividade”, afirmou.

CAPACITAÇÃO – Como forma de especialização, os gestores apresentaram duas plataformas que oferecem cursos de capacitação de forma gratuita a toda a população. Uma delas é a Futuro.Digital, do SENAI. O site oferta cursos técnicos, profissionalizantes e até cursos de graduação e pós-graduação, entre gratuitos e pagos.

Luiz Eduardo Leão destaca que o ensino a distância do SENAI abrange atualmente todos os municípios do país e pode ser considerado como a única oportunidade que muitas pessoas têm de se aperfeiçoar. “O digital bem-feito é a única oportunidade para muitas pessoas”, afirmou.

Já o Ministério do Trabalho possui a plataforma Escola do Trabalhador 4.0, que oferece cursos gratuitos em temas de tecnologia e produtividade, com o objetivo de ajudar o trabalhador brasileiro a se preparar para o mercado de trabalho. A plataforma é uma parceria entre o MTE e a Microsoft.

“Meninos e meninas, homens e mulheres têm que usar essa tecnologia, aprender e usar a gratuidade que o SENAI e o Ministério do Trabalho trazem para fazer o seu letramento e ir conhecendo e aproveitando para criar as habilidades que vão permitir ficar no mercado de trabalho”, pontuou Paula.

ME CONTA, BRASIL — O “Me Conta, Brasil” é uma ferramenta para dialogar com a população e divulgar informações sobre os programas do Executivo que fazem a diferença na vida das pessoas. A ideia é que o videocast seja um espaço de bate-papo para explicar como as pessoas podem garantir os seus direitos e se beneficiar com as ações federais. A cada apresentação, dois ou mais porta-vozes de diferentes ministérios devem participar do diálogo. O “Me Conta, Brasil” é transmitido pelo canal da Secom no YouTube e exibido no CanalGov.