Emprego em SP soma 76 mil vagas com carteira assinada e cresce em todos os setores

Os indicadores positivos da economia de São Paulo voltaram a refletir em mais empregos com carteira assinada em todo o estado. A pesquisa Emprego Formal, da Fundação Seade, mostra alta de 0,5% nas vagas formais no último mês de abril. A geração de 76 mil postos de trabalho foi resultado de 723 mil admissões e 647 mil desligamentos nos 645 municípios paulistas.

“A geração de emprego em alta em São Paulo reflete a confiança do empreendedor nas políticas que o Governo do Estado vem implementando desde o início da nossa gestão, em janeiro de 2023. Nossa prioridade é mover ainda mais as alavancas que induzem o progresso econômico na cidade e no campo, gerando cada vez mais desenvolvimento e oportunidades para todos”, declarou o governador Tarcísio de Freitas.

O levantamento é baseado em dados nacionais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Com este resultado, o estoque paulista alcançou 14,15 milhões de vagas com carteira assinada. Os indicadores de abril mostram variação positiva em todos os setores: agricultura (2,7%), serviços (0,6%), indústria (0,6%), construção (0,5%) e comércio (0,2%).

Dos 41.730 postos de trabalho gerados nos serviços, os principais destaques foram nos segmentos de atividades administrativas e serviços complementares (16,9 mil); saúde humana e serviços sociais (6,5 mil); e transporte, armazenagem e correio (6 mil).

Resultados acumulados

De janeiro a abril, São Paulo criou 288 mil empregos formais, com crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 12 meses, a economia paulista gerou 477 mil novos postos de trabalho – resultado de 7,6 milhões de admissões e 7,1 milhões de desligamentos –, o que equivale a alta de 3,5%.

De maio de 2023 a abril deste ano, quase todos os setores mostraram resultados positivos na criação de empregos: serviços (275 mil), comércio (84 mil), indústria (63 mil), construção (54 mil) e agricultura (1 mil).

Em relação aos últimos 12 meses, os melhores resultados foram registrados na capital (165 mil) e municípios da Grande São Paulo (91 mil) e das regiões de Campinas (71 mil), Sorocaba (30 mil) e São José dos Campos (22 mil), que responderam por 79% dos novos empregos paulistas.