Emprega Diadema oferece 166 vagas de emprego

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) apresenta as vagas disponíveis no Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana.

Ao todo são 166 vagas, para todos os níveis, incluindo 5 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e 2 de estágio. Destaque para as 74 vagas de Auxiliar de Produção (processo de acabamento de mangueiras) e 35 vagas de Auxiliar de Produção (produção e moldagem de mangueiras e de auto clave).

Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar o site clicando aqui.

Emprega Diadema

Além das vagas disponíveis na plataforma online do Emprega Diadema, a SEDET realiza periodicamente ações de empregabilidade em parceria com empresas da cidade.

Na última ação, realizada no dia 20 de fevereiro, 30 vagas foram oferecidas a trabalhadores que cadastraram seus currículos no site, para cargos de Auxiliar de Limpeza, Atendente, Auxiliar de Serviços Gerais, Controlador de Acesso, Ajudante Geral e Operador de Injetora, em quatro empresas. Cerca de 113 pessoas foram chamadas para as entrevistas.

VAGAS

01 Vaga Motorista com CNH “D” – realizará coletas e entregas de materiais, operar e manobrar caminhões 01 Vaga Auxiliar de Vendas – atendimento direto ao público, presencial e por

WhatsApp 01 Vaga Assistente de Qualidade – conhecimento no sistema de gestão da qualidade com curso técnico em gestão ou graduação 03 Vagas Ajudante Geral – operar e alimentar máquinas com materiais recicláveis 74 Vagas Auxiliar de Produção – sem experiência para atuar no processo de acabamento de mangueiras

35 Vagas Auxiliar de Produção – com experiência, para atuar na produção e moldagem

mangueiras e auto clave 02 Vagas Mecânico de Montagens Industrial – conhecimento em manutenção corretiva e maquinários 01 Vaga Soldador Industrial – com CNH “B” e curso na área de soldagem (MIG,TIG e eletrodo revestido) 02 Vagas Eletricista de Instalações Industriais – com CNH “B” e conhecimento

eletrocalhas e eletrodutos 02 Vagas Ajudante Geral Industrial – conhecimento em instalações mecânicas

industriais 01 Vaga Motorista – com CNH “B” – experiência como motorista entregador 10 Vagas Auxiliar de Limpeza – conhecimento em limpeza em geral 01 Vaga Auxiliar de Manutenção Predial – conhecimento em elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura com curso NR10 e NR35 10 Vagas Porteiro – conhecimento em portaria informatizada, escala 12X36 (diurno e noturno)

02 Vagas Encarregada – ser habilitada e ter o conhecimento técnico de higienização e desinfecção 01 Vaga Comprador Júnior 05 Vagas Gerente Junior – conhecimento avançado em telefonia, supervisionar

atividades e gerenciar estoque 02 Vagas Instalador – CNH B – manutenção corretiva e preventiva, instalação e reparo de coifas eletrostáticas com curso em refrigeração, exaustão e ventilação 02 Vagas Operador de Dobra – acompanhar o processo de dobra, assegurando a qualidade e precisão das peças 01 Vaga Operador de Dobra III – preparar e operar equipamento de dobra de chapas metálicas com curso de leitura e interpretação de desenho técnico e diagramação e medidas

02 Vagas Prensista – preparar e operar prensa (injetora)

VAGAS PCD

04 Vagas Operador de Loja 01 Vaga Consultor de Vendas

ESTÁGIO

01 Vaga Estágio em Nutrição, ensino superior, cursando a partir do 2º Semestre ou técnico 01 Vaga Estágio em Gestão de Negócios, ensino superior, cursando Administração ou Economia