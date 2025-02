Emprega Diadema oferece 147 vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) apresenta as vagas disponíveis no Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana.

Ao todo são 147 vagas, para todos os níveis, incluindo 8 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e 1 de estágio. Destaque para as 28 Vagas de Vendedor Externo – PAP (porta a porta), 20 vagas de Vendedor Interno, 10 de Vendedor de Lojas e 10 de Assistente de Mercearia – verificação de câmaras frias, funcionamento, temperatura e controle de estoque.

Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/

Emprega Diadema

Além das vagas disponíveis na plataforma online do Emprega Diadema, a SEDET realiza periodicamente ações de empregabilidade em parceria com empresas da cidade.

Na última ação, realizada no dia 6 de fevereiro, 12 vagas foram oferecidas a trabalhadores que cadastraram seus currículos no site, para cargos de Controlador de Acesso, Auxiliar de Logística, em duas grandes empresas. Cerca de 64 pessoas foram chamadas para as entrevistas.

VAGAS

02 Vagas Encarregada – ser habilitada e ter o conhecimento técnico de higienização e

desinfecção 01 Vaga Comprador Júnior 02 Vagas Operador de Injetora (plástico e alumínio) – operar e liberar máquinas

injetoras para a produção 02 Vagas Ajudante de Produção – auxiliar na produção em geral 01 Vaga Assistente Administrativo – domínio de faturamento, notas fiscais e rotinas

administrativas 05 Vagas Controlador de Acesso – entrada e saída de fornecedores 02 Vagas Auxiliar de Produção – operar máquinas e equipamentos com forno e tanque de

imersão 10 Vagas Vendedor de Loja – experiência em vendas, metas e atendimento ao cliente 05 Vagas Gerente Junior – conhecimento avançado em telefonia, supervisionar

atividades e gerenciar estoque 01 Vaga Motorista – CNH AB – cumprir rotas 05 Vagas Almoxarife Operador – operar equipamento de força motriz própria com curso

NR 11 e certificado 01 Vaga Ajudante Geral – montagem de módulos para coifas e serviços de produção 02 Vagas Ajudante de Polimento – conhecimento em polimento de coifas de inox 02 Vagas Instalador – CNH B – manutenção corretiva e preventiva, instalação e reparo

de coifas eletrostáticas com curso em refrigeração, exaustão e ventilação 01 Vaga Auxiliar de Pátio 10 Vagas Assistente de Mercearia – verificação de câmaras frias, funcionamento,

temperatura e controle de estoque 20 Vagas Vendedor Interno – experiência em vendas por metas 02 Vagas Atendente – Atendimento ao cliente, venda sugestiva, abastecimento e

organização da loja 05 Vagas Ajudante de Produção – atuar em empresa de borracha 02 Vagas Operador de Loja – organização das câmaras de refrigeração e congelados 01 Vaga Agente de Asseio e conservação – disponibilidade para trabalhar como volante

na região do ABC 02 Vagas Projetista de Móveis sob Medida – executar projetos técnicos de marcenaria

utilizando softwear sketchup e Auto CAD 02 Vagas Operador de Dobra – acompanhar o processo de dobra, assegurando a qualidade

e precisão das peças 01 Vagas 0Operador de Dobra III – preparar e operar equipamento de dobra de chapas

metálicas com curso de leitura e interpretação de desenho técnico e

diagramação e medidas 02Vagas Prensista – preparar e operar prensa/injetora para confecção de peças

automotivas metal e borracha 02 Vagas Ajudante de Produção – fabricação de esquadrias para móveis 02 Vagas Auxiliar de Vendas – experiência na área comercial 02 Vagas Soldador – soldagem de peças em aço inoxidável e alumínio com curso em Solda

TIG e MIG 01 Vaga Analista de Recursos Humanos – Superior Incompleto em Administração ou

Recursos Humanos 01 Vaga Técnico Financeiro – Operar serviços financeiros e bancários e elaboração de

orçamento empresarial 09 Vagas Auxiliar de Produção – Atuar calderaria/refrigeração/corte e dobra com curso

de Leitura e Interpretação de desenhos e Metrologia (SENAI) 01 Vaga Auxiliar Fiscal – lançamentos de notas, apuração de impostos e emissão de

notas fiscais 02 Vagas Auxiliar de Serviços Gerais – limpeza de área de fábrica, condomínios e

residências 01 Vaga Auxiliar de Galvanização 03 Vagas Assistente Fiscal com experiência na área fiscal e contábil 28 Vagas Vendedor Externo – PAP (porta a porta)

VAGAS PCD

04 Vagas Operador de Loja 01 Vaga Consultor de Vendas

ESTÁGIO

01 Vaga Estágio em Nutrição, ensino superior, cursando a partir do 2º Semestre ou técnico