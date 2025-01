Emprega Diadema oferece 109 vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) apresenta as vagas disponíveis no Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana.

Ao todo são 109 vagas, para todos os níveis, incluindo 1 exclusiva para pessoas com deficiência (PCD) e 9 de estágio. Destaque para as 15 vagas de Controlador de Acesso, 10 de Auxiliar de Serviços Gerais e 10 de Ajudante de Motorista.

Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar o site clicando aqui.

Emprega Diadema

Além das vagas disponíveis na plataforma online do Emprega Diadema, a SEDET realiza periodicamente ações de empregabilidade em parceria com empresas da cidade.

Na última quinta (23), 70 vagas foram oferecidas a trabalhadores que cadastraram seus currículos no site, para cargos de Vigilante Patrimonial, Controlador de Acesso, Auxiliar de Manutenção e Recepcionista, em três grandes empresas. Cerca de 80 pessoas foram chamadas para as entrevistas.

VAGAS

01 Vaga Auxiliar de Serviços Gerais com experiência em limpeza de restaurante

05 Vagas Auxiliar de Cozinha com experiência em pré-preparo e corte de alimentos

01 Vaga Chefe de Cozinha com experiência em organização e supervisão dos serviços

01 Vaga Auxiliar de Serviços Gerais com experiência em limpeza e conservação de ambientes

01 Vaga Ajudante Geral para seleção de peças e recebimento de materiais

03 Vagas Manutencista com conhecimento em pequenos reparos em hidráulica, pintura e elétrica

15 Vagas Controlador de Acesso com conhecimento em rádio HT e informática

10 Vagas Auxiliar de Serviços Gerais para limpeza em condomínios

02 Vagas Atendente com experiência em atendimento ao cliente

01 Vaga Desenhista Cadista com experiência e cursos AutoCad, Inventor e Solidworks

10 Vagas Ajudante de Motorista para trabalhar com carga e descarga, manobra e manutenção da frota

03 Vagas Motorista de Caminhão CNH C, D ou E e com curso MOPP

02 Vagas Cozinheiro para restaurante industrial

02 Vagas Chapeiro para restaurante industrial

02 Vagas Ajudante Geral com conhecimento em lixadeira

08 Vagas Operador de Máquina Injetora

03 Vagas Controlador de Acesso com conhecimento básico em excel

02 Vagas Auxiliar de Serviços Gerais com conhecimento em envase e balança eletrônica

01 Vaga Regulador de Máquina Injetora com conhecimento em manutenção preventiva e corretiva

01 Vaga Carpinteiro para atuar em construção civil

01 Vaga Pedreiro para atuar em construção civil

01 Vaga Ajudante de Obras para atuar em construção civil

01 Vaga Serralheiro com conhecimento em instrumento de medição, corte, dobra e solda MIG, disponibilidade para horas extras e viagens

02 Vagas Consultor(a) de Vendas com conhecimento em vendas

01 Vaga Zelador com conhecimento e experiência em pequenos reparos

03 Vagas Padeiro

03 Vagas Chapeiro

02 Vagas Açougueiro

03 Vagas Garçom

01 Vaga Projetista, cursando engenharia, arquitetura, administração e afins, conhecimento em excel intermediário e Auto Cad

07 Vagas Servente para construção civil

VAGAS PCD

01 Vaga Consultor de Beleza (auditivo, fala, física e visual)

ESTÁGIOS

05 Vagas Estágio Comercial, cursando a partir do 2º Ano do Ensino Médio

02 Vagas Estágio em Produção, cursando a partir do 2º Ano do Ensino Médio

02 Vagas Estágio em Administração, cursando a partir do 3º Semestre do Ensino Superior para atuar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da PMD