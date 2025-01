Emprega Diadema faz chamado para preencher 29 vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema (SEDET) realizou, nesta quinta-feira, 16 de janeiro, a primeira edição do Emprega Diadema de 2025, em parceria com o Grupo Muralha e a empresa DHL, para ocupar 29 vagas mistas nas áreas de logística e serviços gerais.



Airton Aparecido da Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, comentou sobre a iniciativa para promover o crescimento econômico local e gerar mais oportunidades para a população. “Na verdade, esse foi o primeiro pedido que o prefeito Taka fez para a secretaria, com a intenção de trazer mais vagas para a cidade”, compartilhou. “Temos uma grande quantidade de empresas no município e, junto com elas, queremos combater o desemprego e dar dignidade e condições de ter uma vida melhor”, completou o secretário.



Os candidatos

Maria Almeida de Lacerda, que já participou de outras ocasiões, retornou ao saber da rede de apoio oferecido aos candidatos. “Fiquei sabendo dessa ação por meio da internet. Já me senti muito acolhida durante o processo de entrevista, por isso decidi retornar. Nunca sabemos quando seremos chamados, não é?”, brincou Maria.



Jonathan Souza Reis teve noção da iniciativa por meio de um convite feito pela sua tia e tentou a sorte. “Já consegui uma oportunidade aqui e agora vou tentar de novo. Não custa nada tentar, certo?”, falou.



Crédito:Divulgação