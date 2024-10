Emprega Diadema dá a largada para preencher as vagas de fim de ano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) abriu as portas hoje para receber cidadãos diademenses em busca de emprego neste final de ano, época em que a oferta de vagas aumenta consideravelmente.

Para essa primeira ação, quatro empresas atenderam ao chamado, disponibilizando 76 vagas para cargos de Auxiliar e Operador de Produção, Controlador de Acesso, Auxiliar de Almoxarifado, Operador de Loja, Peixeiro, Motorista e Manutenção Predial até Auxiliar de Usinagem e Extrusor Jr.

“A gente espera que cada um aqui saia com seu contrato assinado,” desejou o secretário municipal Adi dos Santos, ao recepcionar os cerca de 120 participantes. “A Prefeitura de Diadema segue trabalhando para que vocês voltem ao mercado de trabalho e se qualifiquem profissionalmente para que possam receber mais ofertas.”

Esse tipo de iniciativa reacende a esperança de muitos que até pararam de buscar emprego, decepcionados com o cenário que encontravam. Como o Sr. Ariosvaldo Moreira de Souza, 58, que reclamou de ter que bater de empresa em empresa, deixar currículo, receber até respostas positivas e nunca ter sido selecionado. “Esse site aqui do Emprega é a melhor coisa, já fui chamado, para uma vaga na minha área e bem no meu bairro, na Vila Conceição,” celebrava ele. “Eu sou metalúrgico, aposentado pela Volkswagen, tenho mais de 12 cursos pelo Senai, não era possível que eu não servisse para mais nada.”

Outro que buscava algo mais próximo era o Roberto Carlos dos Santos, que já está trabalhando, mas em São Paulo. “Se eu encontrasse algo mais perto de casa, entre Diadema e São Bernardo, seria ótimo,” comentou.

“Esse movimento acontece atualmente porque estamos com excesso de vagas e baixa procura, praticamente em pleno emprego,” comentou Kelly Silva, diretora da SEDET responsável pelo Emprega Diadema. “As pessoas deixam de aceitar qualquer vaga e passam a procurar salários melhores, empresas mais perto de casa… É a busca por mais qualidade de vida.”

É o caso de Solange Ângela dos Santos, 54, que tinha vasta experiência como operadora de máquinas e auxiliar de produção, mas buscava um salário melhor. “As propostas aqui foram boas, mas achei o salário baixo e com muitos descontos. Não quis,” afirmou. “Mas o bom é que vim aqui, as meninas me ajudaram a cadastrar o currículo e rapidinho fui chamada. Vou ver nas outras empresas se encontro uma oportunidade melhor pra mim.”

Para se candidatar às vagas disponíveis na cidade, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br e cadastrar seu currículo. “Sempre mantenha seu cadastro na plataforma atualizado. Qualquer curso extra ou experiência adicional pode ser exatamente o que uma empresa está buscando,” orienta a diretora Kelly.

A SEDET também está de portas abertas para tirar quaisquer dúvidas, ajudar a construir um bom currículo, realizar o cadastro online e dar dicas de como se portar em entrevistas. O endereço é: Av. Antônio Piranga, 1116, no Centro. O telefone é 11 4056 3950 (das 8h às 16h).