Emprega Diadema busca inovação no mercado de trabalho local

O projeto Emprega Diadema estabelece uma ponte ágil entre os dois lados da contratação. As empresas selecionam currículos buscando candidatos com um determinado perfil. Depois, farão uma breve entrevista e irão pré-aprovar possíveis pretendentes para uma determinada quantidade de vagas, que varia entre as empresas inscritas.

Nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, foi realizada a primeira atividade do mês em que contratantes e potenciais contratados se encontraram. Participaram as empresas Elite, Fluhydro, Visão Polímeros, Elis Atmosfera e Port Empresarial, que disponibilizaram 28 vagas de trabalho.

A candidata à vaga de serviço de limpeza, Jenifer dos Santos, mostrou sua empolgação após finalizar a inscrição. “Há um mês me cadastrei no aplicativo e hoje estou aqui para uma vaga de vigilante. Já escrevi meus dados, fiz a entrevista agora pouco e prometeram uma devolutiva até semana que vem”, relata esperançosa.

Jenifer mostra relação de documentos necessários para contratação/André Baldini

Para Sandro Régis, que veio da Paraíba a fim de buscar novas oportunidades, esse é o modelo ideal, pois o tempo da chamada foi menor do que costuma ser em outros processos seletivos. “Mandaram mensagem depois de uma semana que estava inscrito no aplicativo. É um bom projeto, dá oportunidade de emprego para quem está precisando e prometeram um retorno até o final de semana”.

Sandro saiu da entrevista esperançoso do novo emprego/André Baldini

Os recrutadores também ficaram felizes com a iniciativa, visto que agiliza o processo de seleção, o que significa ganho de tempo na contratação. “É uma iniciativa muito legal. A empresa tem mais acesso aos profissionais e a novas perspectivas dentro das áreas”, pontua Ivone Alves, representante do departamento de Recursos Humanos da Fluhidro.

Processo de seleção fica mais ágil, disse Ivone/André Baldini

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema, Fabio Nunes, pretende criar conexões entre a empresa e o setor produtivo. “A palavra ‘empregar’ é muito forte. É, basicamente, dar chances de se construir um novo horizonte, criar uma verdadeira conexão entre a Prefeitura e o setor trabalhista”, completa. “É uma grande articulação, porque se o candidato não é chamado, o contato fica no banco de dados e ele será contatado assim que possível”.