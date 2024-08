Empreender é alternativa para quem tem mais de 50 anos driblar a falta de emprego

Para quem tem mais de 50 anos, o empreendedorismo representa a principal alternativa para fugir do desemprego. Segundo a mais recente pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo (Anegepe), aproximadamente 91% dos empreendedores nessa faixa etária afirmam que o que mais os motiva a ter um pequeno negócio é “ganhar a vida pois os empregos são escassos”. Empreender após os 50 anos é o principal assunto do Sebrae-SP Notícias de hoje, 12 de agosto.

Atualmente, existem pouco mais de 4,4 milhões de negócios de pequeno porte no Estado de São Paulo e cerca 1 milhão, ou seja, 23%, são comandados por pessoas com mais de 50 anos. O Sebrae-SP Notícias traz uma entrevista com uma delas. Marisa Yukiko, de 57 anos, encontrou no artesanato sua fonte de renda e por meio de suas habilidades manuais se reposicionou no mercado de trabalho.

O analista de negócios Paulo Henrique de Oliveira participa do programa e fala sobre o que o Sebrae-SP oferece para ajudar o pessoal sênior a seguir no empreendedorismo.

A edição de hoje lembra também que o Sebrae-SP lançou este mês, com apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa de São Paulo e do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, O Guia do Candidato e Candidata Empreendedora.

Trata-se de um documento com dez compromissos voltados ao empreendedorismo a serem incorporados nos planos de governo dos futuros 645 prefeitos e prefeitas do Estado de São Paulo. O Sebrae-SP tem convidado os candidatos a serem parceiros nessa iniciativa por meio da assinatura do documento em que se comprometem a com a pauta caso eleitos. A formalização é feita nos escritórios regionais do Sebrae-SP.

O Guia da Candidata e do Candidato Empreendedores está disponível em Link

Na agenda do Sebrae-SP está a feira Pet South America, o principal encontro da indústria pet da América Latina. O evento será realizado de 14 a 16 de agosto no São Paulo Expo, na capital paulista. O Sebrae-SP marca presença em um estande de 400 metros quadrados com expositores, palestras, atendimento, divulgação do portfólio e receptivo de missões.

Além disso, o Sebrae-SP abriu 1,8 mil vagas gratuitas para o 4º ciclo do programa agentes locais de inovação (ALI) em todo o Estado, direcionado para o agronegócio. O ALI Rural vai atender produtores e produtoras rurais que busquem desenvolver novos produtos, soluções, serviços ou modelo de negócios para melhorar os processos produtivos e ter acesso a novos mercados. Inscrições até 15/9 em Link.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP.

Assista ao programa: