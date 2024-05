No empreendedorismo, o crochê ganha destaque

O empreendedorismo é um caminho escolhido por um número cada vez maior de jovens. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae, divulgada recentemente, 94% dos 15,5 milhões de MEIs ativos no Brasil têm a atividade empreendedora como a única ou principal fonte de renda.

Apesar dos desafios, muitos desejam ter autonomia, se destacar e criar a própria renda. Um exemplo é a Yolanda Pratis, de 24 anos, moradora de Suzano/São Paulo.

A Belook crochet nasceu do sonho da microempreendedora. Apaixonada por moda, Yolanda resolveu abrir seu próprio negócio de crochê. Com todos os elementos necessários para empreender com sucesso: criatividade e dedicação, a crocheteira de mão cheia aprendeu a fazer crochê sozinha, com ajuda de vídeos na internet.

”Escolhi o crochê devido ao meu gosto pessoal pela arte. Inicialmente, seria apenas para fazer roupas para mim mesma, mas vi que isso poderia se tornar algo mais sério e, como sempre quis ter uma loja, tudo se encaminhou. Iniciei um processo e, em breve, vou conquistar meu espaço no mercado”, disse a artesã.

O ateliê de crochê produz diversas peças, como biquínis, croppeds, tops, saias, buckets e casacos. Atualmente, o que predomina são os biquínis e croppeds.

@belookcrochet

A microempreendedora costuma produzir as peças sob encomenda e aceita pedidos de todo o país.

Yolanda ainda não participou de feiras e eventos, mas já se prepara para este momento. Além disso, a empreendedora tem como objetivo expandir a marca e abrir uma loja física.

”Meu maior objetivo é ter uma loja física, seria uma realização profissional, já que sou apaixonada por empreendedorismo. Acredito que um dia vou realizar”, relata.

Como em qualquer negócio, há desafios, mas a vontade de inovar e crescer faz ela se destacar. ”Sempre gostei de moda e sempre tive o desejo de ter meu próprio negócio. Apesar de muitos não compreenderem o valor do serviço, já que o artesanato é realizado manualmente e requer muita dedicação, eu confio na minha marca”, finaliza a empreendedora.