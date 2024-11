Empreendedorismo, mobilidade e tecnologias assistivas são os destaques da SEDPcD na Reatech

No terceiro dia da Reatech 2024, o espaço da SEDPcD vai discutir a acessibilidade e a inclusão em três ações. O empreendedorismo para pessoas com deficiência será tema de uma palestra ministrada pelo Prof.º Marco Antonio, do Sebrae. A mobilidade das pessoas com deficiência é tema da roda de conversa em parceria com o Metrô de São Paulo, EMTU e CPTM. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apresentará o painel “A impressão 3D como alternativa para a produção de tecnologia assistiva”.

Os atletas do Time SP Paralímpico, incluindo alguns convocados para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, estarão presentes para uma roda de conversa. Destaque para Jenifer de Azevedo, do atletismo; os nadadores Dennis Simões e Roberto Alcalde; os judocas Elielton Lira e Rebeca de Souza; e Serginho Veiga, do basquete em cadeira de rodas.

As oficinas de Libras, com professores surdos, acontecem durante os quatro dias de evento. Os visitantes podem, ainda, nesse período, solicitar a emissão da Carteira de Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA). Para quem estiver buscando oportunidades no mercado de trabalho, o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) estará pronto para receber pessoas e empresas interessadas.

Até o próximo sábado (23), o São Paulo Expo recebe a 19ª edição da Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação (Reatech).