Empreendedorismo feminino tem lugar garantido na Feira do Empreendedor

Brasil tem atualmente 10,1 milhões de empreendedoras, o que representa 33,9% do total de donos de negócios no País. A maioria atua sozinha nos setores do comércio ou serviços, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para dar apoio a esse contingente de mulheres que já estão no comando de empresas e para aquelas que pretendem começar, a Feira do Empreendedor 2024 (FE24) vai ter um espaço especial, o Sebrae Delas, mesmo nome do movimento em prol do empreendedorismo feminino. O evento será realizado de 11 a 14 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

“O objetivo do Sebrae Delas é promover o empreendedorismo feminino, despertar a autoestima da mulher, ampliar a rede de contatos, aumentar a competitividade dos negócios comandados por mulheres”, afirma a gestora estadual do programa Elaine da Mata.

Montado no eixo Comportamento Empreendedor, um dos seis que dividem a FE24, o espaço Sebrae Delas tem uma programação específica para o público feminino. “O espaço na Feira tem total identificação com a mulher. Serão cerca de oitos palestras e workshops por dia, vamos trabalhar com qualificações técnicas, competências de gestão e emocionais, as chamadas soft skills, e conteúdos voltados a resultados”, completa Elaine.

No espaço também estarão presentes expositoras vendendo seus produtos e serviços, fomentando assim o acesso a mercado.

A Mood Brand, marca de roupas femininas com sede em Ribeirão Preto, estará na FE24 expondo seus produtos. “Procurei o Sebrae porque estamos procurando cada vez mais profissionalizar a marca e melhorar os processos. Estávamos ansiosos em participar de uma feira e a primeira tinha que ser com o Sebrae”, diz a proprietária do negócio, Thaís Lípari Tormena. “É uma feira muito grande, recebe muitas pessoas; estávamos em dúvida onde ficar, em que lugar a Mood Brand se encaixaria melhor e, com o apoio do Sebrae, a resposta foi o espaço Sebrae Delas.”

A FE24 será realizada em um espaço de 52 mil metros quadrados divididos em seis eixos temáticos: Inovação e tecnologia; Comece seu negócio; Comportamento empreendedor; Gerencie seu dinheiro; Marketing e vendas e ESG impacto social e ambiental. Serão 28 atrações distribuídas nos eixos assim como mais de mil espaços de exposição. O Sebrae-SP organizou 441 missões que levarão empreendedores de todo o Estado de São Paulo para o evento; são esperados 118 mil visitantes nos quatro dias da Feira.

Carbono neutro

A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor 2024

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições: Link

Entrada gratuita

Como chegar:

Os traslados gratuitos de vans estarão disponíveis em duas estações do metrô ao SP Expo, das 9h30 às 21h30.

Estação Santos-Imigrantes (linha verde)

Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet

Estação São Judas (linha azul)

Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)