Empreendedorismo feminino é pauta do Sebrae-SP Notícias

O empreendedorismo feminino e o espaço dedicado a elas na Feira do Empreendedor 2024 (FE24) estão na pauta do Sebrae-SP Notícias de hoje, 16 de setembro.

Existem atualmente 10,1 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil, ou 33,9% do total de donos de negócios no País, de acordo com o IBGE. A maioria delas empreende nos setores do comércio ou serviços e atua sozinha.

Para apoiar as mulheres nesse tipo de empreitada, o Sebrae-SP tem iniciativas específicas para o público feminino. O Sebrae Delas é o maior exemplo do suporte prestado às mulheres e oferece um leque de ações que vão de cursos, consultorias e tudo para desenvolver a mentalidade empreendedora de todas que já têm ou planejam começar o próprio negócio.

Para dar detalhes do que o público feminino vai encontrar nos quatro dias do evento no espaço do Sebrae Delas, o Sebrae-SP Notícias recebe a gestora estadual do programa Elaine da Mata.

A equipe do Sebrae-SP Notícias visitou a Mood Brand, marca de roupas com sede em Ribeirão Preto e que estará na FE24 expondo seus produtos.

O evento também abriu a oportunidade para quem tem projetos culturais, artísticos e no universo de games se inscrever e participar de dois espaços na FE24.

A Arena Crie Sebrae vai selecionar propostas de desfile de moda autoral, curtas-metragens ou videoclipes, apresentações culturais, entre outras manifestações artísticas. A Arena Crie Games vai reunir desenvolvedores, produtores e estúdios de games interessados em apresentar seus jogos.

As inscrições vão até 18 de setembro e os selecionados serão divulgados no da 24. Mais informações em Link.

A FE24 ocorre de 11 a 14 de outubro no São Paulo Expo, na capital paulista, e tem programação para empreendedores de todos os perfis.

Os visitantes poderão assistir a palestras, conhecer expositores, acessar serviços e aprender sobre temas como tecnologia, marketing, finanças e muito mais.

A edição desta segunda do Sebrae-SP Notícias traz também a agenda de cursos e eventos da semana. Estão abertas as inscrições para o programa de gestão empresarial Furlan Araçatuba, voltado a oficinas mecânicas, empresas de funilaria e outros negócios ligados ao setor automotivo de Araçatuba e região. São capacitações que vão das finanças à inteligência artificial. Mais informações pelos telefones (18) 3607-2979 ou (18) 3607-2970.

Em Lins haverá palestra gratuita sobre fluxo de caixa para os empreendedores do município de Lins. A ação será realizada no dia 19 de setembro às 19 horas. Detalhes pelo telefone (14) 3522-1777.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP.