Empreendedores comemoram expansão de negócios com crédito do Banco do Povo

Para incentivar micro e pequenos empreendedores e estimular a geração de emprego e renda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) oferece linhas de microcrédito com condições especiais por meio do Banco do Povo Paulista (BPP). A iniciativa faz parte da jornada de crescimento de muitos moradores do estado de São Paulo que resolveram empreender e precisam de capital de giro para transformar seus sonhos em realidade, gerando oportunidades de trabalho para mais pessoas.

Morador de Caieiras, na Região Metropolitana, Roberto Carlos de Melo, 60 anos, é um entre muitos exemplos. Químico de profissão com experiência na indústria farmacêutica, ele contou algumas vezes com o auxílio do Banco do Povo de seu município para investir no seu grande projeto de vida: uma farmácia de manipulação. No início, o empreendedor contava apenas com a ajuda da esposa e da filha para tocar o negócio, mas, após ter acesso ao crédito, conseguiu expandir e atualmente conta com seis funcionários.

“Na época que peguei os créditos, foi para investir em matéria-prima. Os insumos são caros e oneram demais. Então, aqui na farmácia, nós investimos nesses produtos e em equipamentos. Com o tempo, conseguimos ter mais faturamento, expandimos a quantidade de matérias-primas e, consequentemente, pudemos contratar mais funcionários”, revela Roberto.

Apenas neste ano, Roberto contratou dois novos colaboradores. Para ele, o Banco do Povo faz parte de sua história no empreendedorismo: “Foi uma guinada, uma mudança de vida. Atualmente, nosso negócio está funcionando e crescendo”, complementa.

Outro caso de sucesso é de Carlos José de Santana, 48 anos, que recorreu ao Banco do Povo duas vezes para investir no seu espaço pet. Neste ano, ele solicitou o crédito para ampliar mais o negócio, o que deverá gerar novas contratações.

“Se Deus quiser, em janeiro de 2025, estaremos com um espaço novo com serviço de day care (creche) para os nossos clientes. Nós éramos três e hoje já somos quatro pessoas no banho e tosa. No próximo ano, devemos contratar mais dois profissionais e ficar com cerca de seis colaboradores. Pretendemos dar mais oportunidades para outras pessoas”, destaca.

Como solicitar o crédito

O BPP oferta três linhas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. De janeiro de 2023 até novembro de 2024, foram desembolsados R$ 421 milhões para empreendedores de vários segmentos de mercado, nas 557 cidades no estado de São Paulo, beneficiando 26,7 mil pessoas.

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual. É preciso concluir um dos cursos de capacitação empreendedora, disponibilizados gratuitamente pelo programa Qualifica SP Empreenda ou pelo Empreenda Rápido do Sebrae. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos e o certificado de conclusão do curso. A localização das unidades e detalhes da documentação necessária estão no site