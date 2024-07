Empreendedores apostam nas Olimpíadas para aumentar faturamento em bares

Os donos de bares e restaurantes esperam com ansiedade a chegada dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam nesta sexta-feira (26). O evento é uma oportunidade para que os estabelecimentos de alimentação fora do lar adotem estratégias para atrair mais clientes a assistirem às modalidades.

O consumo de transmissões esportivas em bares e restaurantes geram um impacto positivo para muitos estabelecimentos. Um exemplo disso é uma pesquisa realizada pela Abrasel em 2022 sobre a expectativa de faturamento do setor para a Copa do Mundo do Catar. À época, em comparação a uma semana normal, o faturamento cresceu 30% nos dias de jogos do Brasil. Com o fuso horário de Paris, cidade que sediará as Olimpíadas, sendo 5 horas à frente do horário de Brasília, as disputas ocorrerão entre 3h e 18h.

Em um cenário delicado em que se encontra o setor — pesquisa da Abrasel indicou que quase dois terços dos estabelecimentos (64%) não tiveram lucro no mês de maio — as Olimpíadas podem ser utilizadas como estratégia para atrair o público para acompanhar os jogos nos bares e restaurantes.

“As Olimpíadas costumam movimentar mais os bares, principalmente aqueles que já transmitem outros jogos esportivos”, diz Jorge Mendes, proprietário do Bar DuWiFi em Natal/RN. “A transmissão das disputas olímpicas aumenta o movimento do estabelecimento, e neste ano eu acredito que pode ser cerca de 10% maior que em um dia comum”, completa.

Já para André Carvalho, do bar O Concorrente, em Brasília, a expectativa é principalmente pelos esportes coletivos. Segundo ele, as modalidades como vôlei tem apelo maior para trazer mais clientes ao estabelecimento do que as disputas individuais.

“Uma terça-feira comum com uma partida importante de vôlei, por exemplo, se torna um dia diferente. Você pode até dobrar o seu faturamento para estes grandes eventos. Já em esportes individuais, as disputas são muito rápidas, portanto, não atraem muitas pessoas”, analisa.

Em uma realidade com muitos empresários trabalhando em prejuízo, eventos como as Olimpíadas podem levar muitos clientes aos bares e restaurantes, inclusive nos dias de semana. Uma importante estratégia que pode ser adotada pelos empreendedores, é adotar as melhores ferramentas de divulgação para levar os consumidores aos estabelecimentos durante os dias de jogos. Porém, existem outras ações que podem ser consideradas:

“Os Jogos Olímpicos oferecem uma excelente oportunidade para que bares e restaurantes atraiam mais clientes e aumentem seu faturamento. Para isso, é fundamental adotar estratégias eficazes de engajamento. Mas é preciso cuidado para não usar símbolos oficiais sem autorização, assim como acontece na Copa do Mundo, pois isso pode trazer dor de cabeça”, explica José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo da Abrasel.

“A divulgação nas redes sociais também é crucial: anunciar os horários dos jogos, promoções especiais e eventos temáticos pode atrair um público maior. Outra ideia é oferecer cardápios especiais ou promoções durante as competições, incentivando os clientes a permanecerem no local”, finaliza Camargo.