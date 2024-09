Empreendedoras do Grande ABC participam de Missão Internacional do Sebrae-SP no Peru

Duas empreendedoras de São Bernardo do Campo fazem parte da Missão Empresarial Internacional do Sebrae-SP, em Lima, no Peru. A comitiva formada por 23 empresários vai visitar a 16ª Expoalimentaria, principal feira do setor na América Latina e participar de uma série de visitas técnicas até 28 de setembro.

A Expoalimentaria terá painéis temáticos, conferências com especialistas e concursos de inovação em alimentos em um espaço com 15 mil metr

os quadrados. O evento reúne setores-chave como: serviços, máquinas, contêineres e embalagens, insumos e tecnologia e inovação. De acordo com os organizadores, a feira contará com 600 compradores internacionais de mais de 20 países.

As duas empresas são de São Bernardo do Campo. A chef Debora Balog, do Buffet Gourmetlicias Catering, especializada em no catering corporativo, diz que o principal interesse é conhecer potenciais parceiros. “Queremos firmar contatos para importação de produtos

peruanos, como pisco e snacks”, diz a empresária.

Pela primeira vez no evento, a empreendedora Rita Ornelas, da Adega Colonial, também pretende fortalecer a área de importação. “A expectativa é fortalecer o networking e futuramente importar produtos”, explica.

“O público-alvo do Sebrae-SP para a missão são empresas que já exportam ou que estão maduras para exportar seus produtos ou como fornecedores de insumos para a cadeia de alimentos e bebidas”, explica Marcio Guerra, gestor estadual de Missões Internacionais

do Sebrae-SP.