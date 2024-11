Empreendedora leva sabores da Mata Atlântica para o São Paulo Fashion Week

O potencial de empreendedorismo de Ribeirão Pires ocupou lugar de destaque no São Paulo Fashion Week 2024, realizado em outubro, no Parque Ibirapuera. Cleuza Sales, proprietária da CambuSales, foi convidada da atividade, por meio do programa Revelando SP, do Governo do Estado de São Paulo, e com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.

Mais do que moda, o São Paulo Fashion Week abre espaço para experiências culturais e gastronômicas. E foi aí que o trabalho de Cleuza foi evidenciado. A empreendedora apresentou ao público seus produtos feitos com frutos nativos da Mata Atlântica, como geleias, sucos e licores de cambuci, grumixama e uvaia.

Cleuza começou sua trajetória em 2013, motivada por sua paixão pelo cambuci, fruto que conheceu por meio do marido, natural de Paranapiacaba. “Compramos nossa casa em Ribeirão justamente por causa de um pé de cambuci”, relembra.

No entanto, ela explica que o caminho não foi fácil. Durante anos, enfrentou desafios pela falta de incentivo local, buscando em outros municípios o apoio que não encontrava em Ribeirão Pires. “Fiquei encantada quando, em 2014, me permitiram participar do Festival do Cambuci em Ribeirão. Foi minha primeira oportunidade de apresentar o que eu fazia com o fruto. A partir daí, comecei a levar o nome da cidade para fora”, explica Cleuza, que ficou conhecida em eventos de várias regiões, como Caraguatatuba, Bertioga e São Bernardo do Campo.

A trajetória de Cleuza e a relevância de seus produtos chamaram a atenção do Revelando SP, evento que reúne tradições e sabores do interior paulista. Com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, ela conseguiu representar oficialmente a cidade no programa, participando de edições em São José dos Campos e, agora, na capital paulista. “Este ano, foi um desafio ainda maior. O evento durou quatro dias, e levei mais de 120 litros de suco e outras iguarias. No último dia, não havia sobrado nada”, contou, satisfeita com o sucesso de sua participação e com a visibilidade que trouxe para a cidade.

Apesar de todas as conquistas, Cleuza faz questão de destacar que toda a matéria-prima de seus produtos vem do seu próprio quintal na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. No espaço, que ela carinhosamente chama de “quintal da Mata Atlântica”, cultiva uma variedade de frutos nativos, como araçá, cambucá e guabiroba, todos cultivados com técnicas sustentáveis e valorizando a biodiversidade local. “Não tenho sítio, mas transformei meu quintal em uma área de preservação e produção desses frutos”, comenta.

A participação de Cleuza na São Paulo Fashion Week representa uma vitória para ela e para a cidade. A empreendedora acredita que sua presença no evento seja um reflexo do crescimento do interesse pela cultura e pelos sabores regionais. “Para mim, foi uma honra ver o nome de Ribeirão Pires entre tantos outros municípios no Fashion Week. Isso mostra a importância de valorizarmos o que é nosso”, afirma emocionada.

Cleuza também vê sua participação como um passo importante para que Ribeirão Pires e outras cidades possam integrar mais programas de promoção cultural e econômica. “O Revelando SP incentivou as prefeituras a inscreverem representantes. Ribeirão Pires precisava estar presente, pois temos muito a oferecer. Foi gratificante ver nossa cidade em evidência em um evento tão grandioso”, destacou. Mesmo com sua agenda lotada em atividades por todo o Estado, Cleuza segue ativa em Ribeirão Pires, participando de feiras locais e de eventos como o Festival do Chocolate e a Festa de Santo Antônio.

Além do cambuci, Cleuza explora novos sabores e utiliza em seus produtos frutas como uvaia e grumixama, sempre com o objetivo de divulgar e preservar as riquezas da Mata Atlântica. Ela acredita que seu trabalho é mais do que uma atividade comercial: é uma missão para promover o patrimônio natural de sua região. “Amo ser produtora e defensora dos frutos nativos da Mata Atlântica”, declara, com orgulho.

Assim, Cleuza Sales segue expandindo a marca CambuSales e levando o nome de Ribeirão Pires para além das fronteiras, mostrando que a cidade e seus produtos naturais têm um lugar de destaque no cenário cultural e gastronômico do Brasil.