Empreendedor social do ABC é escolhido para projeto do governo dos Estados Unidos

Guilherme Ferreira, empreendedor social e presidente do Instituto SECI, ONG que desenvolve projetos de esporte, cultura e educação para jovens em situação de vulnerabilidade, em Santo André e Mauá, é um dos 20 brasileiros escolhidos para participar da edição 2024 do Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI). O programa norte-americano visa ampliar a capacitação profissional de pessoas que realizam trabalhos como líderes pelo mundo.

O ativista é o único integrante da região a fazer parte da equipe internacional da iniciativa, que acontece anualmente e reúne jovens, de 25 a 35 anos, selecionados da América Latina, Canadá e Caribe. Os escolhidos participam de mentorias, reuniões, palestras e oficinas de empreendedorismo nos estados do Texas, Utah e Washington DC.

O programa, viabilizado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, tem como objetivo reunir líderes criativos, que geram impacto positivo na sociedade, e promove um ambiente favorável para a troca de experiências, aprendizagem e ampliação de uma rede de pessoas engajadas, inovadoras e, sobretudo, que buscam colocar em prática tudo aquilo que acreditam.

“Transformamos um projeto social que oferecia aulas gratuitas de futebol em uma das maiores instituições sociais da cidade do estado de São Paulo, responsável por atender centenas de crianças e adolescentes. Compartilhar essa experiência nos Estados Unidos vai muito além de crescer como pessoa. É uma oportunidade de aprender e trazer ideias inovadoras para fortalecer ainda mais o impacto social do Brasil”, afirma Ferreira.

Além dos 20 brasileiros, o YLAI contará com mais 260 jovens líderes de diferentes nacionalidades, com potencial para promover mudanças positivas em suas comunidades. O projeto criado em 2015, com periodicidade anual, oferece aos participantes a oportunidade de aprender com líderes e especialistas em empreendedorismo, inovação e liderança, e desta forma, impulsionar habilidades e ampliar perspectivas de atuação no mercado, para enfrentar desafios e aproveitar as possibilidades de negócios em ambiente global.