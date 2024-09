Empreenda Mulher: Banco do Povo já disponibilizou R$ 44 milhões para empreendedoras 

No estado de São Paulo, há 2,44 milhões de empreendedoras, conforme levantamento do Sebrae com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD). Porém, conforme aponta estudo da entidade utilizando dados do primeiro trimestre deste ano do Banco Central, as mulheres pagam mais juros que os homens ao solicitarem crédito para o próprio negócio. Para os donos de pequenos empreendimentos, a taxa média de juros foi de 36,8% ao ano, já para o público feminino foi de 40,6%.

Para apoiar o empreendedorismo feminino e estimular a independência financeira, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Banco do Povo, disponibiliza a linha Empreenda Mulher, um microcrédito produtivo com juros bem abaixo dos que são praticados no mercado.

De janeiro a agosto deste ano, a linha já beneficiou diretamente mais de 3 mil empreendedoras com a liberação de R$ 44 milhões.

A confeiteira Tatiane Oliveira, 43 anos, moradora de Embu das Artes, resolveu empreender após 20 anos como vendedora e há 9 anos se dedica integralmente ao empreendedorismo e produz doces e salgados por encomenda. “A iniciativa de montar o meu negócio surgiu em um momento de necessidade, pois eu não ganhava o suficiente para pagar minhas contas”, afirma.

Ela buscou a linha do Banco do Povo para comprar uma máquina para aumentar a sua produção de salgados. “Eu acho muito importante ter uma linha exclusiva para mulheres. O processo para pegar o empréstimo do Banco do Povo foi rápido, fui muito bem atendida. Os juros são muito baixos e vale muito a pena.”

A empresa de Tatiane cresceu e virou um negócio de família. “Trabalho com meu marido e minha filha, temos mais de 300 clientes. Hoje, a confeitaria é a minha única e exclusiva fonte de renda”, conta.

Formais e informais

A linha oferece condições especiais para empreendedoras formais e informais, como carência de até 90 dias, prazo para pagamento de até 36 meses e juros de 0,35% a 0,8% ao mês, bem abaixo do que são praticados no mercado.

Para a primeira solicitação de crédito de quem possui um negócio informal, os valores vão de R$ 200 a R$ 8 mil. A partir do segundo pedido, o valor é de até R$ 15 mil.

As empreendedoras formalizadas há menos de um ano podem solicitar de R$ 200 a R$ 12 mil. Já para aquelas que estão há mais de um ano com o CNPJ ativo, o valor pode chegar a R$ 21 mil.

Outras linhas e como solicitar o microcrédito do BPP

Além do Empreenda Mulher, Banco do Povo possui mais duas linhas: Empreenda Rápido e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. O financiamento pode ser utilizado para capital de giro, investimento fixo ou misto, para aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas e equipamentos.

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira aqui a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual.

É preciso realizar um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP nas modalidades presencial e virtual. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos (veja aqui a lista de documentos) e o certificado de conclusão do curso.