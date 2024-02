Empodera Ela: Shopping Metrópole terá palestras gratuitas em comemoração ao Dia da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Metrópole promove mais uma edição do Empodera Ela, que – este ano – traz na programação uma semana de palestras dedicadas ao desenvolvimento das empreendedoras. Com apoio do SEBRAE/SP, serão quatro encontros para abordar os temas inteligência emocional, liderança, assertividade e gestão de tempo.

As palestras são gratuitas e exclusiva para mulheres, com vagas limitadas. As inscrições para participar, que são feitas por palestra, podem ser feitas no link, até o dia do evento. Confira a programação abaixo.

Segunda-feira, 04/03, das 19h às 20h30 – Tema: Seja a melhor versão de si mesma com inteligência emocional

Terça-feira, 05/03, das 19h às 20h30 – Tema: Seja uma líder plena e inspiradora

Quarta-feira, 06/03, das 19h às 20h30 – Tema: Seja notada por sua assertividade, sua habilidade em comunicar e se expressar

Quinta-feira, 07/03, das 19h às 20h30 – Tema: Gestão do tempo, estar ocupada é diferente de ser produtiva

Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole, ressalta a importância de lembrar a data. “O Dia Internacional da Mulher é uma data para celebrar as conquistas delas ao longo da história, mas também trazer reflexão sobre as dificuldades que as mulheres ainda precisam enfrentar. Aqui, no Shopping Metrópole, preparamos o ciclo de palestras que vai ajudar este público, principalmente aquelas que são ou desejam ser empreendedoras”, explica ela.

Loja Colaborativa

Além das palestras, entre os dias 04 e 31 de março, em parceria com o SEBRAE/SP, o Shopping Metrópole estará com uma loja colaborativa para comercializar produtos artesanais de microempreendedoras. Ela estará localizada no Corredor Central do empreendimento.

“A loja colaborativa surgiu da ideia de poder, além de trazer conhecimento e reflexões com as palestras, dar visibilidade a mulheres que estão no mercado. Assim, elas poderão exibir e vender os seus produtos, e estabelecer relações entre estas empreendedoras”, finaliza Valéria de Biasi.

Serviço:

Empodera Ela – Shopping Metrópole

Data: de 04 e 07 de março de 2024

Horário: das 19h às 20h30

Local: Corredor Central

Inscrições: https://evento.spotmetrics.com/empoderaela

A participação é gratuita e exclusiva para mulheres