Empate na próxima rodada pode garantir título do Brasileiro para o Palmeiras

Ao bater o América-MG por 4 a 0 na noite de quarta-feira (29) no Allianz Parque e ver os rivais na briga pelo título Flamengo e Botafogo tropeçarem na rodada, o Palmeiras aumentou ainda mais a probabilidade de se sagrar campeão do Campeonato Brasileiro pela 12ª vez em sua história.

Segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a chance de o alviverde se sagrar bicampeão consecutivo do torneio nacional (o time levou a taça também na edição de 2022) saltou de 53% para 85,9% após a última rodada.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o Palmeiras lidera a tabela de classificação isolado com 66 pontos, três a mais do que Botafogo, Atlético-MG e Flamengo, segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, com o desempate entre as três equipes se dando por conta da diferença no saldo de gols.

Na próxima rodada, a formação comandada pelo português Abel Ferreira mede forças contra o atual campeão da Libertadores Fluminense, de Fernando Diniz. O tricolor das Laranjeiras vem empolgado após bater o Santos na Vila Belmiro por 3 a 0, mantendo o Peixe na briga contra o rebaixamento.

O confronto será no Allianz Parque no domingo (3), às 16h (horário de Brasília). Caso o Palmeiras vença o duelo contra os cariocas, poderá ser o campeão faltando uma rodada para o fim do campeonato. Para isso, precisa que Botafogo, Atlético-MG e Flamengo não vençam seus duelos contra Cruzeiro, São Paulo e Cuiabá, respectivamente.

Em caso de empate contra o Fluminense, o Palmeiras precisa que o trio na sua cola perca seus duelos para garantir a taça com uma rodada de antecipação.

Além disso, Grêmio e Bragantino, com 59 pontos, na quinta e sexta posição, respectivamente, ainda entram em campo nesta quinta-feira em jogos válidos pela 36ª rodada, contra Goiás e Fortaleza. Se a dupla vencer os jogos de hoje, o Palmeiras precisa contar com a derrota ou o empate dos dois no domingo, quando pegam Vasco e Coritiba, para ser o campeão.

Já se perder o confronto da 37ª rodada, o alviverde não tem chances de se sagrar campeão de maneira antecipada, com a definição do torneio ficando para a 38ª e última rodada, programada para quarta-feira (6). O último compromisso do Verdão no torneio será contra Cruzeiro, que briga contra o rebaixamento, no Mineirão.

Se perder para Fluminense e Cruzeiro, o Palmeiras pode ver a conquista do Brasileiro escapar, caso Botafogo, Atlético-MG e Flamengo somem quatro pontos nas duas rodadas restantes.

Em um cenário no qual o Verdão perca um dos jogos remanescentes e vença outro, e o trio que vem logo atrás vença as duas partidas, com os quatro times chegando ao final da última rodada com 69 pontos, a definição do campeão será pelo saldo de gols. Até o momento, o Palmeiras lidera no quesito, com saldo de 30 gols; em seguida vem Botafogo (23), Atlético-MG (22) e Flamengo (14).

Em declarações após o jogo na véspera contra o América-MG, o jovem atacante Endrick, de apenas 17 anos, um dos protagonistas do Palmeiras na reta final do Brasileiro, procurou conter os ânimos quanto a uma conquista antecipada. “A gente não vai baixar a guarda, vamos manter o pé no chão. Não está nada ganho”, afirmou a joia palmeirense, acrescentando que espera por um confronto difícil contra o Fluminense.

Na temporada passada, o Palmeiras garantiu o caneco na 35ª rodada, após o então vice-líder Internacional perder para o América-MG.

Se confirmar o favoritismo e ficar com a taça neste ano, o Palmeiras se isola ainda mais como o maior campeão do Brasileiro, com 12 conquistas. Em seguida vêm Santos e Flamengo, com oito cada; Corinthians, com sete; e São Paulo, com seis.

No atual formato de pontos corridos, o Palmeiras também terminou em primeiro nas edições de 2022, 2018 e 2016. Na era do mata-mata desde o marco inicial do Campeonato Brasileiro como o conhecemos até hoje, foi campeão em 1972, 1973, 1993, 1994. A equipe também venceu o torneio nacional em 1960 e 1967, quando a competição se chamava Taça Brasil, e em 1967 e 1969, quando passou a se chamar Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o “Robertão”.