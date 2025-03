Empate justo entre Borussia Dortmund e Lille nas oitavas da Champions

Na terça-feira 4 de março, Borussia Dortmund e Lille disputaram uma emocionante partida pelas oitavas de final da UEFA Champions League, resultando em um empate de 1 a 1 no icônico Signal Iduna Park, em Dortmund. O jogo começou com o time alemão se destacando, quando Adeyemi abriu o placar com um belo gol aos 31 minutos do primeiro tempo. Contudo, a equipe francesa não se deixou intimidar e conseguiu igualar o marcador na etapa complementar, através do atacante islandês Haraldson.

A primeira parte do confronto viu o Borussia Dortmund assumir a liderança com um gol que encantou sua torcida. Após um escanteio pela direita, a defesa do Lille recuou para a entrada da área, onde Adeyemi apareceu livre. O jogador, com um toque preciso de canhota, viu a bola balançar as redes após tocar na trave do goleiro Chevalier.

Embora o Dortmund tenha saído na frente, o Lille apresentou uma postura ofensiva durante toda a partida. Mesmo jogando fora de casa, os franceses mantiveram a posse de bola em 58% e realizaram mais finalizações ao gol (9 contra 8). No entanto, a eficiência foi um fator notável, com apenas duas finalizações encontrando o alvo.

No segundo tempo, o Lille adotou uma estratégia mais agressiva em busca do empate. Apesar de sua ineficácia nas primeiras tentativas — sem direcionar suas seis primeiras finalizações ao gol —, o time francês conseguiu seu objetivo aos 22 minutos. Jonathan David fez uma bela jogada pela esquerda e tocou para Haraldson, que, mesmo em uma posição difícil e quase caindo, conseguiu superar o goleiro Kobel e igualar o placar.

O fim do jogo trouxe tensão e emoção ao estádio. O Lille chegou a quase virar a partida nos momentos finais, perdendo uma oportunidade clara que deixou os torcedores do Dortmund desapontados. A performance abaixo do esperado da equipe alemã resultou em vaias por parte dos fãs ao término da partida.

Com o resultado empatado em 1 a 1, as equipes se preparam agora para o jogo de volta marcado para o dia 12 de março no Estádio Pierre Mauroy, em Lille. O vencedor desse confronto avançará para as quartas de final, enquanto um novo empate levará a prorrogação e possíveis cobranças de pênaltis. O adversário na próxima fase será determinado pelo duelo entre Barcelona e Benfica, cuja partida de ida ocorre nesta quarta-feira.