Emoções do Filme “Divertida Mente 2” viram berloques de joias da nova coleção da Rommanel

A Rommanel, referência em joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925, apresenta sua nova coleção inspirada em Divertida Mente 2, animação da Disney e Pixar que conquistou o público ao explorar as complexas emoções humanas. Alegria, Tristeza, Nojinho e Ansiedade são as protagonistas dessa coleção, transformadas em berloques exclusivos em Prata 925 Maciça, capturando a essência de cada personagem de forma elegante e única.

A campanha na web é estrelada pela influenciadora digital Theulyn Reis, que com seus 3 milhões de seguidores no Instagram, compartilha dicas de beleza com uma pitada de humor, refletindo perfeitamente o espírito leve e descontraído da coleção.

Além dos berloques, a coleção também inclui um escapulário de 65cm que retrata a Alegria e o Raiva em um design sofisticado, além de um kit de brincos e uma pulseira “Mix Emoções”, cada um com seis zircônias coloridas que representam os personagens do filme.

Cada peça da coleção vem acompanhada de uma embalagem especial de tecido. A sequência do sucesso infantil de 2015 já se tornou o filme mais bem- sucedido da Pixar, e as joias da Rommanel são a escolha perfeita tanto para os fãs da animação, quanto para os apreciadores de joias de alta qualidade. A nova linha está disponível nas principais lojas e no site oficial (rommanel.com.br), assim como através da revenda pelos milhares de empreendedores da Rommanel, no Brasil e em outros países.

Vale lembrar que ainda no mês de agosto a Rommanel também lançou a coleção “Festa das Borboletas” com referência à chegada da primavera. A marca vem em um ritmo bem intenso de lançamentos, refletindo seus planos de expansão para este ano, que incluem também a abertura de 40 novos pontos de vendas, entre lojas e quiosques, através de seus distribuidores.