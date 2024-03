Emoção e clima familiar dão o tom na abertura da exposição Ribeirão Pires 70 Expressões

Emoção e clima familiar deram o tom na abertura da exposição ‘Ribeirão Pires 70 Expressões’, que ocorreu na manhã deste sábado (16), no CHL (Centro Histórico Literário) Ricardo Nardelli e que reuniu trabalhos de fotografia, desenho, poesias e músicas elaboradas pelos alunos da rede municipal de Ribeirão Pires.

A mostra, que integra cronograma de eventos do aniversário de 70 anos de Ribeirão Pires, contou com a presença dos estudantes, de seus familiares, de profissionais da educação e de autoridades municipais. O CHL, lotado, estava tomado pelas cores dos trabalhos realizados pelos alunos da cidade. O prefeito da Estância, Guto Volpi, participou da abertura da exposição.

“Que linda exposição. Para chegarmos até aqui é preciso muito trabalho desta equipe de educação, que se dedica todos os dias. Nossa cidade funciona assim devido a paixão de todos e todas por Ribeirão Pires. Mesmo com nosso orçamento mais humilde, conseguimos levar o município a ter a melhor educação de toda região do ABC e isso é muito importante para nossa cidade”, declarou o prefeito Guto Volpi durante a abertura da mostra.

CHL foi tomado por familiares dos estudantes, profissionais da educação e interessados em acompanhar a mostra

(Foto: Gabriel Mazzo)

Os estudantes que compareceram à exposição se mostravam ansiosos e orgulhosos por verem seus trabalhos expostos nas paredes do CHL. Desenhos que mostravam a beleza da cidade, fotos que eternizavam um ponto turístico do município ou até mesmo lugares comuns, poesias que exaltavam as qualidades da Estância, em rimas com métricas de verdadeiros poetas. Em mais um exercício de inclusão encabeçada pela Prefeitura, muitos estudantes que integraram a exposição têm TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Para a secretária de Educação e Cultura de Ribeirão Pires, Rosi de Marco, todas ações da pasta, muitas voltadas à comunidade escolar, são fruto do empenho de todos os profissionais do setor. “Fazemos tudo pelas nossas crianças e alunos. Não tem dinheiro o bastante que pague a felicidade dos estudantes em ver seus trabalhos expostos aqui no CHL, em ver a cara de orgulho dos de seus familiares”, afirmou Rosi, emocionada.

Uma das alunas mais ansiosas e entusiasmadas era a pequena Laura Mozelli, 7 anos. Portadora de uma doença rara, a artrogripose múltipla congênita, a aluna deixou a vergonha de lado e chegou até a apresentar a abertura da exposição junto do prefeito. Vencedora do concurso de desenhos, Laurinha, como é chamada carinhosamente pelos colegas, realiza todos os seus desenhos com o pé, já que não tem o movimento das mãos. A mãe, Luana Kessy Moreira, 30, não escondeu as lágrimas de felicidade ao falar da filha. “Ela é um presente na nossa vida. Nós aprendemos muito com ela todos os dias. Estou tão feliz quanto ela, que recebeu esse certificado”, disse.