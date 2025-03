Emissões de Carbono Batem Recorde em 800 Mil Anos, Aponta Relatório da ONU

A concentração de dióxido de carbono (CO₂) e outros gases de efeito estufa atingiu os níveis mais altos dos últimos 800 mil anos, conforme revela o mais recente relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), ligada à ONU. O documento, divulgado nesta terça-feira (18), aponta que 2024 foi o ano mais quente já registrado, com temperaturas médias globais superando em 1,5°C os níveis da era pré-industrial.

Aquecimento dos Oceanos e Elevação do Nível do Mar

Os oceanos absorveram cerca de 90% do aquecimento global, registrando em 2023 a maior temperatura em 65 anos de medições. O período entre 2005 e 2024 apresentou uma taxa de aquecimento mais que o dobro da observada entre 1960 e 2005. Esse aumento intensifica tempestades tropicais e acelera a elevação do nível do mar, que alcançou um novo recorde em 2024. Segundo a OMM, a taxa de aumento do nível do mar passou de 2,1 mm ao ano (1993-2002) para 4,7 mm ao ano (2015-2024).

Degelo das Calotas Polares e Eventos Climáticos Extremos

O derretimento das calotas polares segue em ritmo acelerado. No Ártico, os 18 menores registros de gelo marinho ocorreram nos últimos 18 anos, enquanto na Antártida, as três menores extensões de gelo foram observadas nos últimos três anos. Além disso, eventos climáticos extremos em 2024, como furacões, ciclones e secas agravadas pelo fenômeno El Niño, deslocaram um número recorde de pessoas desde 2008.

Compromissos Climáticos e o Futuro

A OMM destaca que a principal causa do aquecimento global continua sendo a emissão de gases de efeito estufa. O relatório alerta que, apesar de 2024 ter ultrapassado temporariamente o limite de 1,5°C do Acordo de Paris, ainda é possível evitar impactos mais severos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu ações climáticas mais ambiciosas, enfatizando o papel das energias renováveis na redução das emissões globais. A COP30, prevista para novembro em Belém, será um momento crucial para avançar em soluções concretas.