Emirates faz parceria com JHSP para promover intercâmbio cultural com o Japão

A Emirates anuncia uma parceria com a Japan House São Paulo para apoiar o intercâmbio intelectual e promover a cultura japonesa para a comunidade internacional. Como patrocinadora Prata da exposição permanente, a companhia aérea passa a apresentar sua marca nos eventos da Japan House São Paulo. Além disso, planeja fazer parte do programa do centro cultural, criado para levar o patrimônio e a inovação japonesa aos brasileiros e visitantes do país.

“Como uma companhia aérea global que conecta pessoas, temos orgulho dessa parceria com a Japan House São Paulo e de nos unirmos aos seus esforços para fortalecer os laços culturais e comerciais entre Brasil e Japão”, afirma Stephane Perard, Diretor-Geral da Emirates no Brasil e Argentina.

A parceria reforça a ênfase da Emirates no Japão como um destino chave para viajantes do Brasil e celebra a diversidade do país e seus fortes laços culturais com o Japão. São Paulo abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, com uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas residindo apenas na capital paulista e um total de 2,5 milhões em todo o Brasil.

“Estamos entusiasmados com as oportunidades de networking com empresas japonesas que operam no Brasil, além de explorar novas possibilidades nos segmentos de viagens corporativas e de lazer. Com a grande comunidade nipo-brasileira em São Paulo, enxergamos um grande potencial para oferecer nossos serviços àqueles que viajam para visitar amigos e familiares no Japão”, completa Stephane. “Com a Expo 2025 Osaka se aproximando, estamos entusiasmados em promover nossos serviços premium para os viajantes que planejam visitar o evento em Kansai, para onde voamos diariamente.”

Utilizando os serviços da Emirates via Dubai, os passageiros de São Paulo podem voar para Osaka, a segunda maior cidade do Japão, e escolher entre quatro cabines, incluindo Primeira Classe, Executiva, Econômica Premium ou Econômica em ambos os voos. Os passageiros podem desfrutar de serviços premium a bordo do A380, o carro-chefe da companhia. Além de Osaka, a Emirates também voa diariamente para os aeroportos de Tóquio (Haneda e Narita), onde a classe Premium Economy é oferecida.

“A Japan House São Paulo tem o prazer de contar com a Emirates como uma de suas patrocinadoras. Com essa parceria, reafirmamos nosso compromisso de servir como um elo entre as culturas japonesa e brasileira, agora com um parceiro que proporciona uma conexão direta com o Japão e a oportunidade de vivenciar pessoalmente o que oferecemos em nosso programa”, afirma Carlos Roza, presidente da Japan House São Paulo.

A Japan House São Paulo (JHSP) é uma iniciativa internacional voltada a expandir o conhecimento sobre o Japão contemporâneo. Desde sua inauguração em 2017, na Avenida Paulista, tornou-se parte essencial do roteiro turístico e cultural da cidade. A JHSP celebra o Japão em diferentes aspectos, como artes visuais, turismo, esportes, gastronomia, literatura e negócios, promovendo exposições, palestras, workshops e outras atividades, tanto presenciais quanto online. É uma das três Japan House no mundo, ao lado das unidades de Londres e Los Angeles.

A Emirates iniciou suas operações em São Paulo em 2007 e introduziu seu principal serviço A380 para a América do Sul em 2017. Atualmente, a Emirates opera voos diários entre São Paulo e Dubai, conectando passageiros a mais de 140 destinos em sua rede global. As operações brasileiras da Emirates também incluem um serviço Boeing 777 entre Dubai e Rio de Janeiro, que conecta os viajantes a Buenos Aires. Para obter mais informações sobre as operações da Emirates, sua rede, suporte a viagens e muito mais, acesse www.emirates.com.