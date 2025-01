Emilly Araújo revela dor e desafios no BBB

Em um emocionante relato durante o segundo episódio de “BBB: O Documentário”, exibido na última quarta-feira (8), a ex-participante Emilly Araújo abriu seu coração sobre os desafios enfrentados dentro da casa mais vigiada do Brasil, além de compartilhar a dor da perda recente de sua mãe.

Durante o programa, Emilly recordou momentos marcantes de sua passagem pelo Big Brother Brasil 17, especialmente sua relação conturbada com o médico Marcos Harter. A eliminação de Harter ocorreu após a Delegacia da Mulher apontar indícios de agressão, um episódio que gerou grande repercussão na mídia e entre os telespectadores, conforme relatado pelo apresentador Tiago Leifert à época.

“No dia da expulsão dele, estávamos conversando e eu estava disposta a fazer as pazes. Mas ele foi chamado para o confessionário e não voltou mais”, relembrou Emilly, visivelmente emocionada.

Além dos conflitos vividos na competição, a ex-sister revelou que seu estado emocional fragilizado, resultante da recente perda de sua mãe, influenciou diretamente sua interação com Marcos. “Entrei no Big Brother Brasil cerca de 15 dias após a morte da minha mãe. Estava com a família desestruturada e sem apoio emocional. Ele parecia ser a única pessoa que se importava comigo, o que me levou a uma confusão mental intensa”, confessou.

Emilly expressou sua dificuldade em discutir o passado com Harter, ressaltando que nunca formalizou uma denúncia contra ele por receios de um possível reencontro. “Nunca aceitei falar sobre isso, porque ainda tenho medo. Eu fui muito atacada”, desabafou ao abordar o tema que ainda lhe causa angústia.

A narrativa de Emilly Araújo no documentário lança luz sobre questões sensíveis relacionadas à saúde mental e às dinâmicas de poder nas relações interpessoais dentro do reality show, provocando reflexão sobre as experiências vividas pelos participantes.