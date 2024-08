Emílio & Eduardo lançam “Saudade Contagiosa”, uma nova faixa que promete conquistar os corações dos fãs. Composta por Elcio di Carvalho, Junior Pepato, Diego Silveira, Rafa Borges e De Angelo, a música chega como mais um capítulo do DVD Momentos, consolidando o projeto com canções carregadas de emoção e autenticidade.

O single está disponível em todas as plataformas de áudio. E o clipe de Saudade Contagiosa está no YouTube, proporcionando ao público uma experiência visual que complementa a intensidade da letra.

“Saudade Contagiosa” traz uma narrativa de dor e superação após o término de um relacionamento. A letra explora o sofrimento de alguém que vê a pessoa amada seguir em frente, enquanto ainda luta para lidar com a ausência e o vazio deixados. A expressão dos sentimentos é poderosa, refletindo a realidade de quem já passou por um fim de relacionamento difícil.

A canção se destaca pelo contraste entre a tristeza da saudade e a ironia contida na frase “ainda bem que saudade não é contagiosa”. Esse jogo de palavras captura a essência da música, onde o sofrimento é algo que o protagonista gostaria de evitar, mas que, inevitavelmente, o consome.

SOBRE O DVD

Emilio e Eduardo têm conquistado uma crescente base de fãs com seu talento inegável e seu estilo autêntico. Tanto o fonograma quanto o videoclipe da música faz parte do projeto “Momentos”, gravado em Goiânia, que é o 4º DVD de Emílio e Eduardo, com 15 músicas entre inéditas e regravações de grandes sucessos da carreira.

A direção de vídeo do DVD é assinada por André Caverna, da Caverna Filmes, a produção musical fica a cargo de uma referência no meio musical, Junior Melo, produção executiva comandada por Vítor Rios e direção geral de Cláudio Roberto e Manolo Boaventura.

Além de Fred e Fabrício, o projeto contou com outras participações especiais como: Diego e Arnaldo, Rionegro e Solimões e Diego e Victor Hugo.“Essas parcerias foram extremamente especiais e marcaram um momento inesquecível da nossa carreira, não podendo ser em outro lugar: Goiânia, a capital mundial do sertanejo. Foi uma emoção muito grande. Esse momento ficará eternizado em nossos corações”, comenta a dupla.

Esse projeto tem tudo para ser o mais importante da história da dupla e, indo mais além, de ser um grande marco da história do sertanejo atual. Cenário moderno, músicas dançantes e público engajado foi o resultado de “Momentos”.

SOBRE EMILIO E EDUARDO

Nascidos em Araxá – MG, a dupla Emílio e Eduardo são primos de primeiro grau e cantam juntos desde crianças. Gravaram seu primeiro disco no ano de 1997, quando se destacaram com o hit “Veneno do Desejo”.

No ano de 2000, ficaram nacionalmente conhecidos com o sucesso “Você Virou Saudade”, que inseriu a dupla entre as mais respeitadas no cenário musical, não somente pelo profissionalismo e carisma com o público, mas, sobretudo, pela grande competência e qualidade vocal.

Ao longo de 7 CDs e 3 DVDs, a dupla participou de diversos programas de televisão consagrados da época como o “Sabadão” apresentado por Gugu Liberato, “Especial Sertanejo”, “Terra Nativa”, “Festival Sertanejo”, entre outros.

A dupla emplacou inúmeros sucessos, destacando-se, entre eles, “Vai Por Mim”, “Grito de Amor”, “Primavera”, “Peão de Caminhonete”, “Sapatiô” e tantos outros, inclusive, grande parte das músicas citadas são composições do Emílio, que tem canções gravadas com a dupla Rionegro e Solimões, Jads e Jadson e etc.

A dupla é conhecida no cenário musical pelo timbre diferenciado. Os shows, animados e dançantes, contém todos os sucessos da dupla, além de grandes hits nacionais.