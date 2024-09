Emílio e Eduardo lançam novo single “CAMISA 10”

A dupla EMÍLIO & EDUARDO se prepara para mais um grande lançamento no cenário sertanejo. Os fãs podem conferir o novo single “CAMISA 10” (composta por Emílio), que está disponível em todas as plataformas de áudio. Já no YouTube, o clipe da música será liberado no dia seguinte, 27 de setembro (sexta-feira), ao meio-dia.

“CAMISA 10” faz parte do projeto DVD MOMENTOS, que já conquistou o público com outros sucessos. A faixa promete manter o estilo envolvente e dançante que tem marcado a carreira da dupla, misturando elementos do sertanejo moderno com letras que falam de amor, conquista e sedução.

O vídeo oficial da canção já gera grande expectativa entre os fãs. A produção visual promete captar a essência da música e oferecer uma experiência audiovisual marcante.

A letra de “CAMISA 10” segue a linha romântica, abordando a conquista amorosa de forma leve e divertida. A canção descreve um jogo de sedução, onde o narrador busca impressionar sua musa, comparando-a a uma camisa 10, referência à importância e habilidade de um jogador no futebol.

A canção é uma mistura de romance e diversão, com uma linguagem direta e popular, que conecta facilmente com o público sertanejo, especialmente aquele que aprecia músicas que falam sobre relacionamentos de forma descontraída e envolvente.

SOBRE O DVD

Emilio e Eduardo têm conquistado uma crescente base de fãs com seu talento inegável e seu estilo autêntico. Tanto o fonograma quanto o videoclipe da música faz parte do projeto “Momentos”, gravado em Goiânia, que é o 4º DVD de Emílio e Eduardo, com 15 músicas entre inéditas e regravações de grandes sucessos da carreira.

A direção de vídeo do DVD é assinada por André Caverna, da Caverna Filmes, a produção musical fica a cargo de uma referência no meio musical, Junior Melo, produção executiva comandada por Vítor Rios e direção geral de Cláudio Roberto e Manolo Boaventura.

Além de Fred e Fabrício, o projeto contou com outras participações especiais como: Diego e Arnaldo, Rionegro e Solimões e Diego e Victor Hugo. “Essas parcerias foram extremamente especiais e marcaram um momento inesquecível da nossa carreira, não podendo ser em outro lugar: Goiânia, a capital mundial do sertanejo. Foi uma emoção muito grande. Esse momento ficará eternizado em nossos corações”, comenta a dupla.

Esse projeto tem tudo para ser o mais importante da história da dupla e, indo mais além, de ser um grande marco da história do sertanejo atual. Cenário moderno, músicas dançantes e público engajado foi o resultado de “Momentos”.