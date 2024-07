Emilio e Eduardo lançam “Eu Vou Beber Por Três” com participação de Diego e Victor Hugo

A dupla sertaneja Emílio e Eduardo está de volta com mais uma faixa do seu aclamado DVD “Momentos”. O novo single, intitulado “Eu Vou Beber Por Três”, composto por Philipe Pancadinha, Thales Lessa e Renato Souza, conta com a participação especial da dupla Diego e Victor Hugo e promete ser um grande sucesso entre os fãs do sertanejo.

“Eu Vou Beber Por Três” mistura sentimentos de saudade e superação, embalada por uma melodia contagiante. A nova música aborda a difícil arte de lidar com o término de um relacionamento e a busca por coragem para seguir em frente, utilizando a cerveja como um “antídoto inflamável” para a saudade.

Para aqueles que vivem as dores e delícias do amor, pode até ser considerada um hino. Com sua pegada bem-humorada e ao mesmo tempo sincera, “Eu Vou Beber Por Três” promete ser a trilha sonora de muitos encontros e desencontros.

Além do mais, a colaboração com Diego e Victor Hugo adiciona uma camada especial à faixa, trazendo uma fusão de estilos que certamente agradará os fãs das duas duplas.

O lançamento oficial aconteceu no dia 04 de julho de 2024 (quinta-feira), em todas as plataformas de áudio e o videoclipe chega no YouTube no (05/07), sexta-feira, às 12h.

“Eu Vou Beber Por Três” faz parte do DVD “Momentos”, gravado em Goiânia, que já conta com sucessos que caíram na boca do povo como “Veneno do Desejo”, “Chama Eu”, “Vai Por Mim”, “Primavera”, “Rodopiou”, “Termina Com a Pessoa Pro Cê Vê” e “Aí o Homem Chora”.

SOBRE O DVD

Emilio e Eduardo têm conquistado uma crescente base de fãs com seu talento inegável e seu estilo autêntico. Tanto o fonograma quanto o videoclipe da música faz parte do projeto “Momentos”, gravado em Goiânia, que é o 4º DVD de Emílio e Eduardo, com 15 músicas entre inéditas e regravações de grandes sucessos da carreira.

A direção de vídeo do DVD é assinada por André Caverna, da Caverna Filmes, a produção musical fica a cargo de uma referência no meio musical, Junior Melo, produção executiva comandada por Vítor Rios e direção geral de Cláudio Roberto e Manolo Boaventura.

Além de Fred e Fabrício, o projeto contou com outras participações especiais como: Diego e Arnaldo, Rionegro e Solimões e Diego e Victor Hugo.“Essas parcerias foram extremamente especiais e marcaram um momento inesquecível da nossa carreira, não podendo ser em outro lugar: Goiânia, a capital mundial do sertanejo. Foi uma emoção muito grande. Esse momento ficará eternizado em nossos corações”, comenta a dupla.

Esse projeto tem tudo para ser o mais importante da história da dupla e, indo mais além, de ser um grande marco da história do sertanejo atual. Cenário moderno, músicas dançantes e público engajado foi o resultado de “Momentos”.