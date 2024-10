Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) disputam 2º turno em Aracaju

Emilia Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) disputarão o segundo turno da eleição para a prefeitura de Aracaju. A votação final está agendada para 27 de outubro.

Acompanhe a apuração do 1º turno em Aracaju Com 94,9% das urnas apuradas, Emilia Correa tinha 41,55% dos votos e Luiz Roberto, 23,82%.

Defensora pública aposentada e vereadora, Emília se posicionou como candidata pela mudança e contra o “sistemão”. Recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro em agosto.

Nas redes sociais da candidata, porém, o apoio deixou de ser explorado. Bolsonaro perdeu a eleição na capital sergipana, com apenas 42% dos votos no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a campanha, ela preferiu abordar temas mais locais, como zeladoria, saúde ou preço do IPTU, que prometeu congelar por dois anos caso eleita. Tem como candidato a vice o jornalista e vereador Ricardo Marques, também do PL.

Luiz Roberto é apoiado pelo atual prefeito da capital (PDT), Edvaldo Nogueira, e pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), por quem foi nomeado secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.

Ele foi servidor do Ministério da Fazenda e se aposentou pela Petrobras. Na reta final, foi alvo de ataques que ligavam sua saída da estatal a suposta denúncia de corrupção. Negou e acusou os adversários de tentarem sujar seu nome.

Durante a campanha, tentou se posicionar como “o mais preparado” e prometeu continuidade de projetos da prefeitura, ampliação de unidades de saúde e licitação para melhorar a gestão do transporte urbano, entre outras coisas.

Seu candidato a vice é Fabiano Oliveira (PP). A chapa tem ainda PSB, PSD, Republicanos e Solidariedade.

Aracaju é governada pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) desde 2016. O atual prefeito está no terceiro mandato eleito: também venceu a eleição de 2008, quando era do PCdoB. Antes, integrou a prefeitura de Marcelo Deda (PT).

Nesta última semana, a campanha da capital sergipana foi marcada por um episódio de violência: o militante petista Charles Belchior Fontes Silva, foi arrastado por 2 km durante carreata liderada pelas candidatas petistas Candisse Carvalho e Professora Rosângela.

O PT registrou boletim de ocorrência contra o candidato a vereador Flávio da Direita Sergipana (PL), apontado como suposto autor do atropelamento e de ter arrastado o militante. O candidato a vereador pelo PL afirmou que integrantes de sua comitiva teriam sido “agredidos e quase linchados por covardes do PT” após terem mostrado uma carteira de trabalho para a candidata Candisse